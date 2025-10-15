V slovenskej obci šikanujú obyvateľov kravy! Ľudia sa boja chodiť do školy či vychádzať z domu

DOLNÝ VADIČOV - To, čo sa deje na Kysuciach v obci Dolný Vadičov upúta iste nejedného rodiča dieťaťa či častého vodiča auta. Práve túto skupinu ľudí v obci ohrozuje jeden netypický prvok - hovädzí dobytok. Ten svojou činnosťou terorizuje občanov a znepokojenie je na mieste.
O závažnom a bizarnom prípade terorizovania zo strany hovädzieho dobytka informovala televízia JOJ. Nie je žiadnym tajomstvom, že práve v týchto hodinách obyvatelia Dolného Vadičova doslova žijú v strachu. Ich denný život totiž sužuje správanie spolku hovädzieho dobytka, ktorý sa po obci špacíruje úplne svojvoľne a miestami aj ničí súkromný majetok občanov pri rodinných domoch.
Majiteľ bedáka, že mu obradník ničí lesná zver
Strach majú aj deti, ktoré sa presúvajú do školy Zvieratá sa totiž často voľne pohybujú po obci, za čo môže ich majiteľ, ktorý napriek svojej opakovanej snahe vybudovať novú a novú ohradu často nevie zabrániť ich úniku. Ohradník pre kravy mu podľa jeho vlastných slov ničí lesná zver.
Strach má aj starostka
Dobytok svojím divým pochodom ničí nielen trávniky, ale aj okolité kríky a okrasné dreviny. Niektoré aj obhrýzajú. "Ona sa rozbujačí, naľakáme sa my a nehovorím o deťoch, môžu mať traumu na celý život, rodičia sú zúfalí," povedala televízii Miroslava Ondreášová, ktorá v Dolnom Vadičove pôsobí ako starostka. "Je to nebezpečné, bránia v cestnej premávke, občania sa boja o deti, keď idú ráno do školy," dodala Ondreášová s tým, že sa bojí už aj ona.
Zo záberov je pritom vidieť, ako sa kravy bez váhania postavia aj na vozovku a vodičom nezostáva nič iné, ako počkať.
Majiteľ má problém s lesnou zverou
"Ja som to opravoval aj teraz, keď som bol doma. Jelenia zver to vždy poruší," reagoval na podnet televízie majiteľ kráv. "Povedali, že sú krotké, ale ja sa kráv bojím, minule som išla domov, pri bráne stál býk, tak som čakala," priblížila miestna obyvateľka. Jedna z nich dokonca musela čakať niekoľko minút pred bránou svojho vlastného domu, keďže pred prahom ju čakal veľký býk.
Starostka so svojím tímom teraz chystá nové všeobecne záväzné nariadenie. V tom sa budú nachádzať novostanovené podmienky pre chovateľov, aby si svoje zvieratá držali takpovediac na uzde.