15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?

Jedna z najväčších spoločností pôsobiacich na slovenskom trhu zverejnila prehľad o tom, ako prispieva k rozvoju krajiny – od ekonomiky až po šport a vzdelávanie. Nové údaje ukazujú, že jej pôsobenie má citeľný vplyv nielen na zamestnanosť a dodávateľský reťazec, ale aj na podporu komunít, školských projektov či zdravého životného štýlu.
2 miliardy eur - prínos pre Slovensko, ktorý cítime všetci
Za uplynulý rok presiahol ekonomický prínos Lidla na Slovensku 2 miliardy eur. Aby ste si túto sumu vedeli lepšie predstaviť, zodpovedá hodnote, za ktorú by sa dalo:
- postaviť na Slovensku 15 500 nájomných bytov,
- vybudovať 900 domovov sociálnych služieb pre seniorov,
- zakúpiť 3 400 elektrobusov,
- zmodernizovať električkový park o ďalších 680 súprav naprieč samosprávami.
To všetko sú projekty, ktoré by zásadne zlepšili život ľudí. Lidl svojimi aktivitami dlhodobo prispieva k tomu, aby Slovensko bolo prosperujúcejšou a udržateľnejšou krajinou. Robí tak nielen cez predaj, ale aj prostredníctvom investícií, pracovných miest a podpory komunít na celom území krajiny.
Lidl sa oplatí zákazníkom, zamestnancom aj partnerom
Diskont verí, že každý by mal mať prístup ku kvalitným a udržateľným produktom za dostupné ceny. No tento princíp siaha omnoho ďalej – do oblasti vzťahov so zamestnancami, partnermi aj životným prostredím.
Pre zákazníkov predstavuje Lidl najmä stabilný zdroj kvalitných potravín za nízke ceny. Reťazec dlhodobo rozširuje ponuku vlastných značiek, bio produktov a rastlinných alternatív, ktoré reflektujú meniace sa potreby ľudí. Dôraz kladie aj na čerstvosť a bezpečnosť potravín, pričom veľká časť sortimentu pochádza od regionálnych a domácich dodávateľov. Výsledkom je kvalita za rozumnú cenu.
Zamestnanosť patrí medzi oblasti, v ktorých má Lidl dlhodobo silný vplyv. Spoločnosť patrí k významným zamestnávateľom v krajine vytvára férové a stabilné pracovné prostredie. Dôraz kladie na spravodlivé odmeňovanie, možnosti vzdelávania a profesijného rastu, čo umožňuje zamestnancom rozvíjať sa v rámci firmy aj v dlhodobom horizonte.
Lidl spolupracuje s viac ako 270 slovenskými výrobcami a dodávateľmi, ktorí sa podieľajú na výrobe potravín, nápojov aj čerstvých produktov. Medzi prioritami je preto budovanie takých vzťahov, ktoré sú založené na dôvere, transparentnosti a dlhodobej spolupráci. Aj vďaka tomu môžu slovenskí dodávatelia rásť.
Silná podpora športu
Ekonomické prínosy sú len jednou stranou mince. Lidl dlhodobo pôsobí aj v oblasti spoločenskej zodpovednosti a zdravého životného štýlu. Je partnerom Slovenského futbalového zväzu, pričom sponzoruje mužské, ženské aj mládežnícke reprezentácie. Cieľom je inšpirovať deti aj dospelých k aktívnemu životu.
Z tejto myšlienky vychádza aj nový projekt Dvorcheck, ktorý prináša moderné multifunkčné ihriská do základných a stredných škôl po celom Slovensku. Deti tak získajú miesto, kde sa môžu hýbať, hrať a rozvíjať tímového ducha. O prvých 10 ihrísk sa práve rozhoduje a aj vy môžete pomôcť vášmu mestu alebo obci svojím hlasom.
Vplyv, ktorý presahuje predajne
Lidl ukazuje, že jeho pôsobenie na Slovensku presahuje bežné nakupovanie. Popri ekonomických ukazovateľoch sa sústreďuje aj na dlhodobé ciele – udržateľnosť, rozvoj komunít či podporu zdravého životného štýlu. Nová kampaň „Lidl sa oplatí“ naprieč 31 európskymi krajinami preto nie je len reklamou, ale rámcom, ktorým chce značka priblížiť svoje hodnoty aj konkrétne výsledky.
Aj vďaka týmto aktivitám patrí Lidl medzi najvplyvnejšie firmy pôsobiace na Slovensku, a to s vplyvom, ktorý sa prejavuje v hospodárstve, zamestnanosti aj v každodennom živote ľudí.
Advertoriál je pripravený v spolupráci s Lidl.