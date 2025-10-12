Revolúcia vo vlastníctve aj manželskom majetku! Ministerstvo chystá rozsiahle zmeny občianskeho práva

BRATISLAVA - Nový Občiansky zákonník by mal priniesť rozsiahle zmeny, ktoré sa budú týkať okrem iného aj vymedzenia vecných práv. V rámci nich sa napríklad posilňuje dobromyseľnosť nadobúdania vlastníckeho práva k hnuteľným veciam. Zároveň sa upúšťa od súčasnej koncepcie predkupného práva.
Vyplýva to z návrhu Občianskeho zákonníka predloženého Ministerstvom spravodlivosti SR, ktorý je v súčasnosti predmetom medzirezortného pripomienkového konania.
„Právna úprava tzv. predkupného práva ostáva v základných rysoch nezmenená, ale dochádza k jej významnému doplneniu v súlade so závermi právnej praxe a odbornej spisby. Návrh zotrváva na delení predkupného práva obligačného a vecnoprávneho, ako aj na spôsobe prijatia ponuky na kúpu veci vrátane zachovania lehôt na zaplatenie kúpnej ceny. Navrhovaná právna úprava prináša novú koncepciu dohodnutia rozväzovacej podmienky v prípade, ak nadobúdateľ vedel alebo vedieť musel o existencii predkupného práva,“ priblížil predkladateľ v dôvodovej správe.
Po prijatí nového Občianskeho zákonníka zároveň dôjde k transformácii súčasného inštitútu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) na nový inštitút spoločného imania manželov (SIM). Nový Občiansky zákonník ďalej nahrádza pojem práva k cudzím veciam pojmom obmedzené vecné práva.
Oproti doterajšiemu stavu má byť nová úprava zrozumiteľnejšia a má zabezpečovať väčšiu istotu pre bežných ľudí v tom, kto čo vlastní a ako môže svoje práva chrániť alebo uplatniť. Cieľom je teda väčšia istota, predvídateľnosť a spravodlivosť vo vecných právach.