Ďalšia facka pre Slovensko: Priemysel zažil historický pád! Najhoršie výsledky za posledné mesiace

BRATISLAVA - Slovenský priemysel v auguste vykázal najhorší výsledok od vlaňajšieho marca. Priemyselná produkcia sa v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška prepadla o 6,3 percenta. Výkony tohto kľúčového odvetvia ekonomiky Slovenska sa tak znížili piaty mesiac v rade, v júli klesli oproti vlaňajšku o 4,6 percenta. ČTK o tom dnes informoval Štatistický úrad. Priemyselná výroba klesla v auguste tiež v Česku.
Dvanásť z celkového počtu 15 sledovaných priemyselných sektorov Slovenska zaznamenalo v auguste medziročné zhoršenie výkonov. Najväčší vplyv na priemyselnú produkciu mal prepad v dodávkach elektriny a plynu, a to o viac ako 17 percent. Tomuto sektoru sa nedarí celý tento rok.
Druhý mesiac po sebe klesla výroba automobilov, ktorá je motorom ekonomiky Slovenska. V auguste prepadla medziročne o 6,4 percenta, čo bol najhorší výsledok tohto sektora od marca 2024. Slovensko je v prepočte na obyvateľa najväčším výrobcom áut na svete.
Dvojciferným tempom klesla výroba strojov a zariadení, produkcia kovov sa znížila o viac ako päť percent. Naopak, mierny rast zaznamenali okrem iného výroba chemikálií a potravín, ktoré celkový výsledok priemyslu podľa štatistikov ovplyvnili len minimálne.
Slovenský štatistický úrad uviedol, že ani augustové výkony priemyslu príliš neovplyvnili celozávodné dovolenky vo veľkých firmách, keďže termíny ich čerpania boli podobné ako vlani.
V súhrne za prvých osem mesiacov tohto roka výkony slovenského priemyslu klesli v medziročnom porovnaní o 2,7 percenta.
V Česku priemyselná výroba po šiestich mesiacoch rastu v auguste medziročne klesla. Znížila sa o 1,3 percenta, zatiaľ čo v júli o 1,8 percenta vzrástla.