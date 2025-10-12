Zdanenie práce má dopady aj na rodinné rozpočty: Stúpne pre všetky typy rodín! Analytici ukázali čísla

BRATISLAVA – Daňový klin, čiže rozdiel medzi tým, čo firma na zamestnanca celkovo vynaloží, a tým, čo reálne dostane na účet, sa budúci rok zvýši. Upozornila na to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Poďakovať sa za to môžeme konsolidačnému balíčku.
Analytici z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pripomenuli, že to, čo príde zamestnancovi na účet, je len časť skutočných nákladov práce. „Okrem daní a odvodov zamestnanca posiela štátu ďalšie odvody aj jeho zamestnávateľ – zdravotné, sociálne a príspevok do II. piliera. Spolu tvoria tzv. daňový klin – rozdiel medzi tým, čo firma na zamestnanca celkovo vynaloží, a tým, čo reálne dostane na účet,“ vysvetlili.
Prijatý konsolidačný balíček má na na výšku daňového klinu vplyv. V budúcom roku môžeme očakávať vyšší daňový klin pre všetky hrubé mzdy nad 380 eur (t.j. hlboko pod minimálnou mzdou). „Daňovo-odvodové zaťaženie jednotlivca zarábajúceho polovicu priemernej mzdy vzrastie o 0,6 p.b. (7 eur mesačne). Jednotlivec s priemernou mzdou odvedie na daniach a odvodoch rovnako o 0,6 p.b. viac (14 eur mesačne),“ uviedli.
Zvyšuje sa zároveň aj počet ľudí, ktorých daňový klin presiahne hranicu 50 %. „Zatiaľ čo v roku 2025 odvádzali viac ako polovicu svojich nákladov práce štátu iba tí jednotlivci, ktorí mali hrubý príjem nad 7 700 eur mesačne, v roku 2026 túto hranicu dosiahnu už ľudia s príjmom nad 5 600 eur,“ upozornili. Inými slovami, zamestnanec s príjmom vyšším ako 5 600 eur, čo bude asi 3,3-násobok priemernej mzdy, zaplatí spolu so zamestnávateľom na daniach a odvodoch viac, než mu zostane v čistom.
„Takto výrazné zvýšenie daňového zaťaženia vyšších príjmov nielenže oslabuje motiváciu vyššie príjmových osôb priznávať všetky svoje príjmy, zároveň odrádza firmy od vytvárania vysokokvalifikovaných pracovných miest na Slovensku. Tie môžu vyhľadávať iné daňovo výhodnejšie formy kontraktov (napr. prechod na živnosť alebo s.r.o.), ktoré následne okrem daňových príjmov štátu oslabia aj príjmy Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní,“ uviedli.
Špeciálna kategória sú rodiny s deťmi. Tie majú daňový klin v porovnaní s jednotlivcom výrazne nižší vďaka zohľadneniu daňového bonusu a prídavku na dieťa. Aj tu však nastane posun. „Daňovo-odvodové zaťaženie rodín s dvomi deťmi vo veku 6 až 15 rokov, kde jeden z rodičov zarába polovicu priemernej mzdy a druhý zarába priemernú mzdu, sa po prijatí balíčka zvýši o 1 p.b. (33 eur mesačne). V prípade rodiny, kde obaja rodičia zarábajú priemernú mzdu, daňový klin vzrastie o 0,9 p.b. (41 eur mesačne),“ ozrejmili analytici. Významné rozdiely sa podľa ich slov opäť prejavia pri vysokých príjmoch jedného z rodičov. „Napr. pri hrubej mzde hlavy domácnosti vo výške 4,7-násobku priemerného príjmu vzrastie daňový klin medziročne o 1,8 p.b., čo predstavuje vyššie zaťaženie o 235 eur mesačne,“ dodali.
Rodiny s deťmi však na tom budú v roku 2026 z pohľadu celkového daňovo-odvodového zaťaženia stále lepšie než na konci roka 2022. „Rodine s dvomi deťmi a s priemernou mzdou po zvýšení daňového bonusu a prídavkov na dieťa v roku 2023 klesol daňový klin z 38,6 % na 33,7 %. Zvyšujúce sa daňovo-odvodové zaťaženie v rokoch 2025 a 2026 zvýši daňový klin na 38 % v roku 2026, stále však bude pod úrovňou konca roka 2022,“ tvrdia analytici.