Vojaci na Dukle presne vedeli, za čo bojujú, uviedol premiér Fico

VYŠNÝ KOMÁRNIK - Motív bojovať je absolútnym základom spravodlivej vojny. Prvý československý armádny zbor, ale aj vojaci Červenej armády presne vedeli, za čo bojujú. Predseda vlády a Smeru-SD Robert Fico to povedal v príhovore pri príležitosti 81. výročia Karpatsko-duklianskej operácie. Ľudia boli podľa jeho slov motivovaní tým, že vedeli o zverstvách nacizmu.
„Tadiaľto viedli veľmi vážne obchodné cesty. Hovorí sa, že červené víno tieklo v krčmách a pohostinstvách. Lenže tadiaľto sa viedli aj viaceré vojny a vtedy tiekla predovšetkým krv,“ povedal pri Pamätníku 1. československého armádneho zboru na Dukle. Kritizoval, že aj v súčasnosti sa v Európe hovorí s veľkou ľahkosťou o vojne. „Začínajú sa zhadzovať a organizovať útoky na pamätníky vojakov Červenej armády,“ podotkol. Deklaroval, že Slovensko nikdy nezatiahne do žiadneho vojenského „dobrodružstva“.
Fico počas príhovoru takisto naznačil, že za avizovaným vylúčením Smeru-SD zo štruktúr Strany európskych socialistov je jeho účasť na oslavách konca druhej svetovej vojny v Moskve a Pekingu i stretnutia s prezidentmi Ruska a Číny. „Ak toto má byť dôvod na útoky a kritiku ľudí, ktorí môžu mať na niektoré veci iný názor, toto je cesta do pekla,“ zdôraznil.