O nulovej úrokovej sadzbe vie len polovica opýtaných: Zistite, ako ju môžete získať aj vy

Slováci poznajú základné pojmy o financiách. Ukázal to náš augustový kvíz na Topkách, do ktorého sa zapojilo viac ako 10-tisíc čitateľov. Otázky preverili znalosti o inflácii, DPH aj úveroch. A hoci výsledky môžu znieť pozitívne, ukázalo sa, že nie všetky novinky na finančnom trhu sú ľuďom dostatočne známe.
Čo Slováci vedia o peniazoch?
Až 98 % opýtaných správne odpovedalo, čo je inflácia - teda všeobecný rast cien a služieb a zároveň zníženie kúpnej sily. Ukazuje sa, že dianie okolo cien za posledné roky veľmi podrobne sledujeme. Vysoké bolo aj percento ľudí, ktorí správne určili sadzbu novej DPH: 78 % ľudí vedelo, že od roku 2025 sa zvýšila na 23 %.
Rovnako dobre dopadla aj otázka o veku potrebnom na žiadosť o úver – 85 % opýtaných vedelo, že o pôžičku môže požiadať každý po dosiahnutí 18 rokov života. Slováci si bezúčelový úver berú najčastejšie na kúpu auta, rekonštrukciu či zariadenie domácnosti. Banka sa však na jeho využitie nepýta a využiť ho tak môžeme skutočne na čokoľvek.
Viac ako polovica opýtaných nemala informáciu o možnosti nulovej úrokovej sadzby
Aj keď v základných pojmoch bolo veľa správnych odpovedí, ukázalo sa, že nie všetky možnosti bankového trhu sú Slovákom známe. V kvíze 46 % opýtaných vedelo, že Tatra banka ponúka úver s úrokovou sadzbou, ktorá sa každý rok znižuje. Iba 41 % správne odpovedalo, že úroková sadzba môže dokonca klesnúť až na nulu.
Pre mnohých je to prekvapenie, pričom takáto ponuka môže mať zásadný vplyv na rodinný rozpočet. Nižšia úroková sadzba totiž znamená nižšiu splátku a väčšiu istotu, že domácnosť zvládne svoje záväzky aj v období, keď ceny rastú.
Refinančný úver sa môže znižovať každým rokom o 1 %
Tatra banka prináša riešenie aj pre tých, ktorí si chcú svoje pôžičky nastaviť výhodnejšie a tým je refinančný úver. Jeho najväčšou výhodou je práve úroková sadzba, ktorá sa každým rokom znižuje. Túto novinku môžete využiť do 30. novembra 2025.
Základná úroková sadzba pre všetkých je 6 %. Po každom roku riadneho splácania sa však znižuje až o 1 %. Po šiestom roku vám banka zníži úrokovú sadzbu na 0 % a tak váš úver dosplácate bez úrokov.
V praxi to znamená, že ak 5 rokov včas splácate úver, bude sa vám vždy po 12 mesiacoch znižovať úroková sadzba a po tomto období už bude jej výška len 1 %. Viete tak ušetriť na splátkach stovky až tisícky eur. Pri riadnom splácaní a postupnom znižovaní sadzby je počas splácania úveru 8 rokov (96 splátok) ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) 3,98 %.
Okrem toho refinančný úver v Tatra banke ponúka 100 % zľavu z poplatku za úver či možnosť poistenia. Refinancovať môžete úvery až do 40-tisíc eur a to na dobu až do 8 rokov. Takto si môžete do jedného spojiť napríklad úvery z viacerých bánk, úvery v nebankových spoločnostiach alebo lízing auta.
Vyrátajte si výšku mesačnej splátky
Ak uvažujete nad znížením mesačných nákladov, môžete si pomocou úverovej kalkulačky Tatra banky jednoducho prepočítať, aké splátky by ste mali pri refinančnom úvere.
Prerátajte si úver pomocou refinančnej kalkulačky
Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.