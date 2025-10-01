Zamestnávatelia skúšajú, čo ešte môžu: Kvôli konsolidácii sa obrátili na prezidenta! Chcú, aby zakročil

BRATISLAVA - Konsolidácia aj naďalej vyvoláva vášne. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požiadali prezidenta Petra Pellegriniho, aby nepodpísal návrh zákona na konsolidáciu verejných financií a vrátil ho späť do parlamentu na riadne prerokovanie.
Zamestnávatelia pripomenuli, že návrh bol predložený bez predchádzajúcich konzultácií so sociálnymi partnermi, ako aj bez riadnej analýzy jeho vplyvov, pričom bol schválený v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré vylúčilo akúkoľvek odbornú verejnú diskusiu.
„Naša krajina už dnes výrazne zaostáva ako za susednými krajinami, tak aj za celou Európskou úniou. Opatrenia navrhnuté vládou neprispievajú ani k dlhodobému ozdraveniu verejných financií, ani k podpore rastu slovenskej ekonomiky, nakoľko v návrhu absentujú prorastové prvky,“ konštatovala RÚZ.
Zamestnávatelia považujú návrh konsolidačných opatrení za procesne sporný a ekonomicky nebezpečný. Hlavné výhrady zamestnávateľského sektora smerujú predovšetkým k tomu, že návrh vlády bol predstavený a pripravovaný bez akejkoľvek predchádzajúcej konzultácie so sociálnymi partnermi, ako aj bez riadneho vyhodnotenia vplyvov na trh práce, investície, inovácie či regióny. Následne bolo rozhodnutie o tomto návrhu prijaté v parlamente v skrátenom legislatívnom konaní, ktoré neumožňuje odbornú diskusiu.
Vláda nepreukázala žiadne konkrétne šetriace opatrenia na výdavkovej strane. Odborná ani laická verejnosť tak podľa RÚZ nemajú k dispozícii dostatočné informácie na posúdenie vyváženosti a spravodlivosti konsolidačných opatrení. Táto skutočnosť výrazne znižuje dôveryhodnosť navrhnutých šetriacich opatrení.