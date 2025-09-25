Vrcholiace voľby v Česku a napätý expremiér Heger: Našim susedom posiela dôležitý odkaz, pozrite sa na nás!

BRATISLAVA/PRAHA - Je známe, že už o týždeň sa u našich českých susedov otvoria volebné miestnosti, kde si vyberú svojich budúcich predstaviteľov snemovne. Už aj z prieskumov je veľmi pravdepodobné, že sa do premiérskeho kresla posadí Andrej Babiš z hnutia ANO. Expremiérovi Eduardovi Hegerovi z Demokratov sa to však nepáči a nahral voličom odkaz.
Heger v odkaze na sociálnej sieti Facebook skritizoval to, v akom stave sa po aktuálnom vládnutí Roberta Fica nachádza krajina a varuje Čechov pred "podobným scenárom".
Bieloruská cesta a podpora Fialovi
Heger českých voličov vyzval, aby nepodcenili význam nadchádzajúcich volieb do snemovne a varoval pred "bieloruskou cestou". Tou sa podľa Hegera vydalo Slovensko po parlamentných voľbách v roku 2023. "Je to nádej aj pre nás na Slovensku. Chcem vás povzbudiť, dobre si vyberte," vyzval expremiér českých voličov s tým, že prezradil aj svoje preferencie. "Ak by som mohol v Čechách voliť, volil by som Petra Fialu," priznal sa.
Heger v nahratom videu varoval, že aj na Slovensku sa vraj niektorí ľudia nazdávali, že nevadí, ak sa vrátia komunisti, populisti a antisystémoví politici k moci. "Dnes sa s údivom, veľkým prekvapením až v šoku pozeráme, čo sa tu na Slovensku deje a akou rýchlosťou sa to deje," zdvihol varovný prst Heger, ktorý pri tejto príležitosti spomenul napríklad rozpustenú NAKU či protikorupčné orgány ako Úrad špeciálnej prokuratúry.