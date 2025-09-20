Jeden projekt, tri rôzne platby: Premiér obviňuje Šimečkovú mamu z podvodu! Trestné oznámenie nepodá, Žilinka reaguje

BRATISLAVA - Rozklad verejných financií? Premiér Robert Fico spolu s ministrom spravodlivosti Borisom Suskom v sobotu dopoludnia predstúpili pred médiá a predstavili, podľa ich slov, vážne zistenia o rodine predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku. Podľa ich slov mala matka Šimečku získať na dotáciách viac, ako 130-tisíc eur podvodom.
Aktualizované 15:40 Premiér Robert Fico (Smer-SD) útočí na moju rodinu, pretože je v koncoch. Má strach z reakcie ľudí na konsolidáciu - ožobračovanie. Predseda opozičného parlamentného hnutia Progresívne Slovensko (PS) Michal Šimečka to uviedol na sobotnej tlačovej besede v reakcii na Ficove tvrdenia o tom, že Šimečkova mama mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Šimečka označil Ficove vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu.
„Človek, ktorý tu celý svoj život žije z našich peňazí, z našich daní, ktorý zruinoval Slovensko. On si dovoľuje hovoriť o mojej rodine, že sú príživníci, že sú podvodníci,“ bránil sa Šimečka. V tejto súvislosti podotkol, že Ficova vláda ide konsolidáciou uvrhnúť Slovákov do chudoby. Šimečka dodal, že Fico poštval všetkých proti sebe. Vláda podľa neho zradila napríklad odborárov či hasičov. S otázkou, či jeho mama duplikovala faktúry odkázal na tých, ktorí to majú na starosti. Šimečka zároveň vyjadril kritiku slovenskej vláde za to, že mlčí o tom, že ruské drony narušili vzdušný priestor Estónska a namiesto toho rieši jeho mamu. „Okrem toho, že Slovensku hrozí chudoba, recesia, drahota, tak zároveň aj čelíme jednej z najväčších bezpečnostných kríz v rámci Severoatlantickej aliancie od konca studenej vojny,“ dodal.
Aktualizované 15:05 Štátne orgány majú pri podozrení na spáchanie trestného činu povinnosť bezodkladne o tom informovať orgány činné v trestnom konaní. Medzi možné formy oznámenia však nepatrí tlačová beseda. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol generálny prokurátor SR Maroš Žilinka, ktorý sa vyjadril k vyhláseniam predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) na sobotňajšom tlačovom brífingu, na ktorom premiér obvinil matku predsedu PS Michala Šimečku zo subvenčného podvodu.
„Štátne orgány musia vedieť, že majú bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti, nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný trestný čin. A to jednou z foriem oznámenia, uvedených v trestnom poriadku. Medzi takéto podania ale tlačová beseda nepatrí,“ zdôraznil Žilinka. Uistil, že prokuratúra si je vedomá svojich zákonných povinností, zároveň pripomenul, že úloha odhaľovať a vyšetrovať trestné činy je zákonnou úlohou polície.
Ako sa rodina lídra opozície podieľala na rozklade verejných financií v rokoch 2020-2023
Premiér spolu s ministrom zvolali tlačovú konferenciu ešte v piatok večer. Témou bolo "Ako sa rodina lídra opozície podieľala na rozklade verejných financií v rokoch 2020-2023. Kapitola č. 1." Podľa Fica ide o prvú kapitolu, ktorá sa venovala len jednému prípadu, v ktorom figurovala matka Michala Šimečku Marta Šimečková. Ďalšie prípady majú prísť na pretras až neskôr.
VIDEO Tlačová konferencia Roberta Fica, Borisa Suska a Erika Kaliňáka na tému: Ako sa rodina lídra opozície podieľala na rozklade verejných financií
Podľa premiéra si občianske zrduženie Projekt Fórum, ktorého štatutárom je práve Marta Šimečková, žiadalo o dotácie na projekt "Stredoeurópske Fórum" podvodom. Obvinil ju pritom, že dotácie vo výške 130-tisíc eur získalo združenie vďaka viacerým klamstvám. Ako prremiér uviedol, z Fondu na podporu umenia si mala v roku 2021 žiadať o dotáciu vo výške 30-tisíc eur, z ministerstva spravodlivosti takmer 50-tisíc eur a z rezortu kultúry ďalších 50-tisíc eur. Poukazoval pritom na čestné prehlásenie v žiadosti na ministerstve spravodlivosti, že nežiadala peniaze na tento projekt od iného subjektu. Formuláciu v žiadosti pritom Fico zvýraznil.
Okrem toho obvinil Šimečkovú, ako aj Silviu Pukovú z občianskeho združenia, že si z daných peňazí väčšinu vyúčtovali do vlastného vrecka. Podľa predsedu vlády to má byť ať 87 500 eur. Marta Šimečková mala podľa jeho slov zavádzať pri čestných vyhláseniach o prijatí dotačných zdrojov a rovnako i pri vykazovaní výdavkov, keď malo prichádzať k duplicitnému až triplicitnému preplácaniu faktúr.
Trestné oznámenie podávať, žiada vrátenie peňazí
“Nebudem dávať žiadne trestné oznámenia, ale je to subvenčný podvod ako hrom,” povedal premiér s tým, že budú žiadať vrátiť spomínané dotácie. „Budeme žiadať vrátenie peňazí, budem príslušné ministerstvá vyzývať k tomu, aby peniaze vymáhali,“ zdôraznil a naznačil zároveň, že väčšina prijatých dotačných prostriedkov ostala príjmom zástupcov OZ, rovnako prostredníctvom zverejnených faktúr poukazoval i na prepojenie so subjektmi, za ktorými sú predstavitelia PS.
Premiér očakáva, že bude obviňovaný z útokov na rodinu politického oponenta, tento úmysel však odmietol. „Ja útočím na to, že jeho rodina sa správa podvodne,“ poznamenal. Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) či štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Tibor Bernaťák. Vyzvali médiá, aby sa téme nevyhýbali, Susko zároveň vyzval predsedu PS, aby vyvodil z prípadu politickú zodpovednosť. V sobotu popoludní sa má k téme vyjadriť PS, na 14:30 ohlásili tlačovú konferenciu. Správu budeme aktualizovať o ich reakciu.