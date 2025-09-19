Máte problém nájsť kvalitných zamestnancov? Stovky talentovaných uchádzačov vás čakajú na Kariéra EXPO Bratislava

Hľadáte spôsob, ako rýchlo a efektívne obsadiť kľúčové pozície vo vašej firme? Máte dosť zdĺhavých výberových procesov, nekonečných e mailových komunikácií a desiatok životopisov, ktoré nakoniec neprinesú to, čo očakávate? Nie ste sami, ale riešenie je bližšie, než si myslíte.
Už 8. októbra 2025 sa v Starej tržnici v Bratislave uskutoční Kariéra EXPO, pracovný veľtrh zameraný na spojenie spoločností s talentmi, ktorí sú pripravení rozvíjať svoju kariéru. Na jednom mieste môžete stretnúť desiatky kvalifikovaných kandidátov, ktorí vyhľadávajú nové príležitosti.
Prečo sa oplatí prísť ako firma?
- Komplexný výber uchádzačov - už za jediný deň máte možnosť spoznať množstvo kandidátov, ktorí sa osobne dostavia a majú chuť pracovať. Nemusíte sa spoliehať len na to, čo píšu v životopise: vidíte reálne prejavy, komunikačné schopnosti a motiváciu tvárou v tvár.
- Úspora času a nákladov - keď nemusíte prejsť stovkami súborov, môžete sústrediť svoju energiu tam, kde to skutočne dáva zmysel. Skrátené výberové procesy, menej administratívy, efektívnejšie pohovory priamo na mieste.
- Budovanie zamestnávateľskej značky - vaša firma má možnosť nielen osloviť kandidátov, ale aj ukázať, aký je život u vás. Prezentujte firemnú kultúru, hodnoty, pracovné prostredie. Vaša viditeľnosť sa zvýši nielen medzi uchádzačmi, ale aj medzi konkurenciou a v odbornej verejnosti.
- Marketing a PR výhody - účasť na Kariéra EXPO nespočíva len v stánku. Váš brand sa objaví v propagačných materiáloch, online komunikácii podujatia a osloví aj tých, ktorí sa priamo veľtrhu nezúčastnia. Vďaka tomu získate širší dosah a posilníte image spoločnosti.
Ako vyťažiť z účasti maximum
- Starostlivo sa pripravte - majte pripravené krátke predstavenie firmy, benefitov, požiadaviek. Personalizujte komunikáciu s uchádzačmi.
- Zapojte tím - ak je to možné, pošlite viacero kolegov - HR, manažérov oddelení, možno aj niekoho z vedenia, aby kandidáti dostali rôzne pohľady.
- Vyhraďte si čas na networking - okrem rozhovorov pri stánku je dôležité aktívne oslovovať ľudí, byť otvorený diskusii, pýtať sa, načúvať.
- Propagujte svoju účasť vopred - poukážte na to na sociálnych sieťach, na webstránke firmy, v mailoch, nech návštevníci vedia, že sa oplatí prísť za vami.
Nezmeškajte svoju šancu – registrácia je ešte stále otvorená
Miesta pre vystavovateľov sa rýchlo zapĺňajú. Ak chcete, aby vaša firma stála medzi tými, ktoré oslovia top kandidátov, registrujte sa čo najskôr. Kariéra EXPO Bratislava 8. októbra 2025 je príležitosť, ktorú by ste nemali nechať prepadnúť.
Viac informácií nájdete na webe: karieraexpo.zoznam.sk