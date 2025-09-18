Nečakaná správa z parlamentu: Andrej Danko skončil vo funkcii!

BRATISLAVA - Andrej Danko už nie je predsedom poslaneckého klubu SNS. Funkcie sa oficiálne vzdal ešte 9. septembra, na poste ho nahradil poslanec a člen SNS Roman Michelko.
Slovenská národná strana o tejto zmene neinformovala. Vyplýva ale z rozhodnutia predsedu NR SR, ktoré je zverejnené na webovej stránke parlamentu.
"Berieme na vedomie písomné oznámenie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka o tom, že sa 9. septembra 2025 vzdal funkcie predsedu Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu a že odo dňa 10. septembra 2025 sa stal novým predsedom Klubu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky za Slovenskú národnú stranu poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Roman Michelko," uvádza sa v ňom.
Dôvody, ktoré k zmene viedli, zatiaľ známe nie sú.