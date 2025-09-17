Streda17. september 2025, meniny má Olympia, Melisa, zajtra Eugénia

K najnedostupnejším hradom Slovenska patrí Lednica: Na nádvorie vedie tunel v skale!

Ilustračný obrázok
© Zoznam/ © Zoznam/

V úzkej doline neďaleko Púchova sa vysoko na skalnom brale týči hrad Lednica. Už z diaľky pôsobí, akoby sa stal prirodzenou súčasťou skaly – niečo medzi ľudským dielom a hrou prírody.

Prečítajte si celý článok >>

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na SlovakiaTech 2025 dominujú roboty, kyborgovia a AI
Na SlovakiaTech 2025 dominujú roboty, kyborgovia a AI
Správy
Tlačová konferencia Hnutia SLovensko k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia Hnutia SLovensko k aktuálnej politickej situácii
Správy
EA Sports NHL 26 - gameplay
EA Sports NHL 26 - gameplay
GameSite

Domáce správy

Medvede sa pohybujú priamo
Medvede sa pohybujú priamo v Kremnici: Mesto varuje! Objavili sa trus, poškodené ploty aj ovocné stromy
Domáce
K najnedostupnejším hradom Slovenska
K najnedostupnejším hradom Slovenska patrí Lednica: Na nádvorie vedie tunel v skale!
dromedar.sk
FOTO Inšpekcia VARUJE, vysávače známej
Inšpekcia VARUJE, vysávače známej značky môžu začať horieť! Problémom sú akumulátory, nemáte ich doma?
Domáce
Banskobystrický okresný súd sa pre rozsiahlu rekonštrukciu dočasne sťahuje na nové adresy
Banskobystrický okresný súd sa pre rozsiahlu rekonštrukciu dočasne sťahuje na nové adresy
Banská Bystrica

Zahraničné

Lúpež v centre Paríža:
Lúpež v centre Paríža: Z prírodovedného múzea ukradli zlaté nugety v hodnote 600-tisíc eur
Zahraničné
Kaja Kallasová
EÚ chce prehĺbiť spoluprácu s Indiou: Prekážkou sú jej väzby na Rusko, varuje Kaja Kallasová
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Nemecko varuje: Ak chce
Nemecko varuje: Ak chce Irán odvrátiť sankcie, musí splniť určité požiadavky
Zahraničné
Nové sankcie Európskej únie:
Nové sankcie Európskej únie: Cieľom je zlepšiť humanitárnu situáciu v Gaze, nie potrestať Izrael
Zahraničné

Prominenti

Šokujúce slová Sheena o
Šokujúce slová Sheena o smrti Matthewa Perryho (†54): Vedel som, že nebol čistý!
Zahraniční prominenti
Felix Slováček
Felix Slováček (82) skončil v nemocnici: Dáda v strachu... Zvracal krv!
Domáci prominenti
Beyoncé
Speváčke Beyoncé ukradli nevydanú hudbu: Polícia už zatkla podozrivého!
Zahraniční prominenti
Kormúthová svedkom nezodpovedných českých
Kormúthová svedkom nezodpovedných českých turistov: Zachraňovala ich horská služba!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Poľskému hubárovi sa podaril
Poľskému hubárovi sa podaril úlovok roka: To je KOLOS! Nezvyčajná huba vyvolala búrlivú diskusiu, je chránená?
Zaujímavosti
FOTO Max Marchione
Tajomstvo miliardárov je VONKU: Mladík zvrátil biologický vek o pätnásť rokov! Teraz odhalil, ako to dosiahol
Zaujímavosti
Najzaujímavejší svätostánok v Európe:
Najzaujímavejší svätostánok v Európe: Kostol na jazere Bled skrýva tajomnú legendu
dromedar.sk
Šokujúce odhalenie: Kriminológ tvrdí,
Šokujúce odhalenie: Kriminológ tvrdí, že pozná pravého Jacka Rozparovača! Kto bol vrah a koho ešte zabil?
Zaujímavosti

Dobré správy

Chrípková sezóna sa blíži:
Chrípková sezóna sa blíži: Toto vám ušetrí hodiny v čakárni a navyše je zadarmo!
plnielanu.sk
Zdroj: Annemarie Borlind
Pleť bez vrások? Tipy odborníčky pre ženy po 40-tke, nepotrebujete žiadne ihly ani chémiu
plnielanu.sk
Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk

Ekonomika

Plošná energopomoc končí: Ministri odklepli nové pravidlá pre budúci rok!
Plošná energopomoc končí: Ministri odklepli nové pravidlá pre budúci rok!
Zrušením sviatkov neprídeme len o voľno: Niektorí zamestnanci stratia až stovky eur!
Zrušením sviatkov neprídeme len o voľno: Niektorí zamestnanci stratia až stovky eur!
Brusel chce ešte urýchliť zákaz ruských palív: Dotklo by sa to hlavne Slovenska!
Brusel chce ešte urýchliť zákaz ruských palív: Dotklo by sa to hlavne Slovenska!
Musk masívne investoval do Tesly: Akcie prudko vystrelili, čo môžeme očakávať?
Musk masívne investoval do Tesly: Akcie prudko vystrelili, čo môžeme očakávať?

Šport

Emma Zapletalová postúpila do finále MS! Po fantastickom výkone si splnila sen
Emma Zapletalová postúpila do finále MS! Po fantastickom výkone si splnila sen
MS v atletike
VIDEO Spomienka na Demitru: Mladý nitriansky klenot strelil proti Slovanu najkrajší gól sezóny
VIDEO Spomienka na Demitru: Mladý nitriansky klenot strelil proti Slovanu najkrajší gól sezóny
Tipsport liga
Dostane tréner Weiss ďalší trest? Jeho vulgarizmami v Žiline sa bude zaoberať disciplinárka
Dostane tréner Weiss ďalší trest? Jeho vulgarizmami v Žiline sa bude zaoberať disciplinárka
Niké liga
Tréner Slovana nerozumel, čo predvádza jeho tím: Z extrému do extrému, mali sme veľa pasažierov
Tréner Slovana nerozumel, čo predvádza jeho tím: Z extrému do extrému, mali sme veľa pasažierov
Tipsport liga

Auto-moto

Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Kia Stonic dostala druhý facelift. Výrazné zmeny k lepšiemu
Predstavujeme
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Nový rok prinesie zmenu: STK neprejdú autá bez PZP
Správy
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
ZSSK získa ďalšie dva nové vlaky, do prevádzky ich zaradí v grafikone 2026/2027
Doprava
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Dokáže nová Škoda Epiq poraziť populárny Kamiq? Nové robustné SUV prichádza
Novinky

Kariéra a motivácia

Čo si o vás personalista myslí podľa vašej e-mailovej adresy? Možno viac, než tušíte
Čo si o vás personalista myslí podľa vašej e-mailovej adresy? Možno viac, než tušíte
Hľadám prácu
Inklúzia v práci nie je len módny trend. Prečo je to najväčšia výhoda vašej firmy?
Inklúzia v práci nie je len módny trend. Prečo je to najväčšia výhoda vašej firmy?
Práca s ľuďmi
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Ako zvládať kariérny stres v ére neustálej dostupnosti? Rady, ako si nastaviť hranice a vyhnúť sa syndrómu vyhorenia
Prostredie práce
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Prečo stále odkladáme dôležité úlohy? Objavte, ako prekonať prokrastináciu a konečne začať!
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Výborný hrnčekový kysnutý koláč so slivkami a posýpkou, ktorý bude na stole do hodiny.
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Obrátený slivkový koláčik s kyslou smotanou
Ako ohrievať ryžu: Triky, s ktorými bude chutná aj na druhý deň
Ako ohrievať ryžu: Triky, s ktorými bude chutná aj na druhý deň
Rady a tipy
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Ako zavariť jablká na štrúdľu: Pečenie bez šúpania a strúhania
Rady a tipy

Technológie

Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Ušetri viac než 90 % na Office 2021 Pro! Doživotná licencia len za 31,25 €! Buď pripravený na zmenu ešte pred ukončením podpory!
Sponzorovaný obsah
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
Umelá inteligencia je nový BOH. AI mení spôsob, ako ľudia hľadajú duchovno
Aplikácie a hry
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
POZOR! Tieto podvodné Android aplikácie oklamali 38 miliónov ľudí. Je ich viac než 200 a môžeš ich mať v mobile!
Android
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Einstein sa mohol mýliť. To, čo sme sa učili o termodynamike, už nemusí platiť. Vedci hovoria o prepisovaní učebníc
Veda a výskum

Bývanie

Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Tomu sa hovorí pohodlie! Dom na svahu ukrýva perfektné moderné bývanie, domáci tu majú mnoho zákutí pre relax
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Trvalo to polrok, no oplatilo sa! Monika s manželom si celú kúpeľňu prerobili sami, pôvodný zostal len otvor na dvere
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?

Pre kutilov

Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Rozhoduje nálev, ale aj to, či ju nastrúhate alebo nakrájate na kúsky. Ako správne postupovať pri zaváraní cvikly?
Recepty
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
TOP 5 trvaliek, vďaka ktorým bude záhrada na jeseň pôvabná a hýriť farbami
Okrasná záhrada
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najlepšie a najhoršie kombinácie znamení v posteli: Objavte spolu s nami, s kým to funguje a s kým nie
Partnerské vzťahy
Najlepšie a najhoršie kombinácie znamení v posteli: Objavte spolu s nami, s kým to funguje a s kým nie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Medvede sa pohybujú priamo
Domáce
Medvede sa pohybujú priamo v Kremnici: Mesto varuje! Objavili sa trus, poškodené ploty aj ovocné stromy
Inšpekcia VARUJE, vysávače známej
Domáce
Inšpekcia VARUJE, vysávače známej značky môžu začať horieť! Problémom sú akumulátory, nemáte ich doma?
Zamestnanci ministerstva sú v
Domáce
Zamestnanci ministerstva sú v ŠOKU: Donáška jedla a Taraba ihneď bije na poplach, vyhrážky SMRŤOU!
Ďalší TRAPAS Tabakovej! Pochválila
Domáce
Ďalší TRAPAS Tabakovej! Pochválila sa s FOTO z múzea Schwarzeneggera: Slováci na nej nenechali nitku suchú

Ďalšie zo Zoznamu