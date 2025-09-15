Do flotily ZSSK pribudnú ďalšie dve moderné jednotky

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) podpísala opciu na ďalšie dve veľkokapacitné elektrické jednotky KISS od výrobcu Stadler. Do prevádzky by mali byť nasadené počas grafikonu vlakovej dopravy 2026/2027 na nosnej linke Bratislava – Žilina. Financované budú primárne z európskych zdrojov prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti (POO).
