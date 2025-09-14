Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!

BRATISLAVA - Poslanec Dušan Muňko sa má vrátiť do klubu strany Smer-SSD. Muňko odišiel z klubu svojej strany do klubu SNS potom, ako národniari po vnútorných sporoch a odchodoch prišli o potrebný počet ôsmich poslancov. Bez tejto rošády by im zanikol poslanecký klub.
Očakávaný návrať Muňka do klubu Smer-SSD potvrdil šéf poslaneckého klubu sociálnych demokratov Ján Richter. „Ja si myslím, že pán Andrej Danko sa nám poďakuje za výpomoc v istom období a pán Dušan Muňko sa vráti tam, kde patrí, do nášho poslaneckého klubu,“ povedal Richter v relácii STVR O päť minút 12.
archívne video
Muňkov návrta však za sebou skrýva oveľa zložitejšie rošády a parlamentnú matematiku. Za SNS bol totiž do parlamentu vo voľbách okrem iných zvolený poslanec Miroslav Radačovský, do parlamentu nastúpil až ako náhradník v marci 2025 po odchode Rudolfa Huliaka na ministerstvo. Huliak už v tom čase sám nebol členom klubu SNS, po konflikte so stranou odišiel s ďalšími dvomi poslancami medzi nezaradených. SNS tým spôsobil doslova existenčné problémy v parlamente - strana stratila potrebný počet ôsmich poslancov, aby mohla mať poslanecký klub. Koalícia situáciu vyriešila tým, že Smer "požičal" dočasne národniarom Dušana Muňka.
Potom, ako sa Huliak stal ministrom, do parlamentu za neho ako náhradník nastúpil spomínaný Miroslav Radačovský. Ani on však neprejavil voči SNS veľkú lojalitu a v NR SR pôsobí ako nezaradený poslanec, hoci deklaroval podporu koalícii.
Situácia by sa však mala čoskoro opäť meniť. Richter totiž potvrdil to, o čom sa už istý čas špekuluje - že Radačovský má odísť na Cyprus, jeho odchod je už v procese. Po vybavení náležitostí by ho v radoch poslancov nahradil strane oveľa lojálnejší primátor Holíča Zdenko Čambal, ktorý by sa ako podpredseda SNS a člen predsedníctva strany prirodzene stal súčasťou poslaneckého klubu SNS v parlamente. Vyriešil by sa tak problém národniarov s nedostatkom "vlastných". Dušan Muňko sa by sa tak mohol vrátiť naspäť k "svojim" do klubu Smeru.