V Malinove došlo k výbuchu v bytovke: Zásah všetkých zložiek, ľudí evakuovali! FOTO skazy po výbuchu

MALINOVO - V obci Malinovo malo na prízemí bytovky vybuchnúť kvetinárstvo. Incident sa mal stať v nedeľu 14. septembra krátko po 10. hodine.
Informuje o tom portál tvnoviny.sk. Podľa doterajších informácií sa nikto nezranil. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky.
Noviny.sk ľudí z bytovky museli evakuovať, čaká sa na príchod statika. Šéf hasičov zatiaľ vylúčil výbuch plynu. Presnú príčinu musí zistiť kriminálno-expertízny ústav.
. Hasiči neskôr potvrdili, že dnes v dopoludňajších hodinách došlo k výbuchu a následnému požiaru v prevádzke záhradných potrieb na prízemí bytového domu na Slnečnej ulici v Malinove, okres Senec. "Po príchode na miesto hasiči zistili, že horieť začal plastový materiál na pracovnom pulte. Požiar sa podarilo rýchlo lokalizovať a uhasiť pomocou hasiaceho prístroja," uviedli.
Z dôvodu preventívnych opatrení bola v spolupráci s Políciou SR vykonaná evakuácia obyvateľov bytového domu. Plyn a elektrina boli dočasne odstavené, pričom merania nepreukázali žiadne úniky. Ich opätovné spustenie prebehlo po kontrole revíznymi technikmi.
"Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru - príčina výbuchu a následného požiaru je v štádiu vyšetrovania. Miesto zásahu bolo po ukončení činností odovzdané správcovi budovy," dodali.
Na mieste zasahovali príslušníci z HS Senec a HaZÚ hl. m. SR Bratislavy, v spolupráci s členmi DHZO Malinovo.