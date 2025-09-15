Pondelok15. september 2025, meniny má Jolana, zajtra Ľudmila

Politika, šport či šoubiznis: KVÍZ o top udalostiach týždňa preverí vaše znalosti!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Topky/Ján Zemiar, SITA/Chancellery of the Prime Minister of Poland via AP, Profimedia)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Ako dobre ste sledovali dianie posledných dní? V našom týždennom kvíze to spoločne zistíme. Prinášame vám skvelý spôsob, ako si overiť znalosti, udržať krok s aktuálnymi udalosťami a možno aj získať nové informácie. Ste doma v politike, športe či šoubiznise? V jednotlivých otázkach sa stretávajú všetky tieto svety. Urobte si pohodlie a vyhodnoťte svoje vedomosti.

Viac o téme: KvízPoľskoEvakuáciaKonsolidáciaUdalosti týždňa
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

TOP udalosti uplynulého týždňa:
TOP udalosti uplynulého týždňa: Otestujte v KVÍZE, ako dobre sledujete dianie doma aj vo svete
Domáce
TOP udalosti minulého týždňa:
TOP udalosti minulého týždňa: Otestujte v KVÍZE, aký máte prehľad o aktuálnom dianí
Domáce
Najzásadnejšie udalosti uplynulého týždňa:
Najzásadnejšie udalosti uplynulého týždňa: Otestujte v KVÍZE, aký máte prehľad
Domáce
Myslíte si, že viete
Myslíte si, že viete po česky? Otestujte sa v našom KVÍZE, tieto slová vám dajú zabrať
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hráč Liptovského Mikuláša Jakub Sukeľ: Sme radi za dva body
Hráč Liptovského Mikuláša Jakub Sukeľ: Sme radi za dva body
Hokej
Hráč HC Košice Simon Jellúš po prehre s Liptovským Mikulášom
Hráč HC Košice Simon Jellúš po prehre s Liptovským Mikulášom
Šport
Vinobranie v Rači poznačil dážď
Vinobranie v Rači poznačil dážď
Správy

Domáce správy

Politika, šport či šoubiznis:
Politika, šport či šoubiznis: KVÍZ o top udalostiach týždňa preverí vaše znalosti!
Domáce
Veľké rošády v parlamente:
Veľké rošády v parlamente: K smerákom sa má vrátiť známy odídenec!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ V Malinove došlo k
V Malinove došlo k výbuchu v bytovke: Zásah všetkých zložiek, ľudí evakuovali! FOTO skazy po výbuchu
Domáce
Krupina chystá veľkú obnovu Múzea Andreja Sládkoviča: Hľadá sa zhotoviteľ, ponuky už prijímajú
Krupina chystá veľkú obnovu Múzea Andreja Sládkoviča: Hľadá sa zhotoviteľ, ponuky už prijímajú
Banská Bystrica

Zahraničné

Pracovníci útulku sa nadýchali
Pracovníci útulku sa nadýchali dymu z metamfetamínu! Potom prišlo prekvapenie: Spaľovala ho samotná FBI
Zahraničné
Podozrivý z vraždy Charlieho
Podozrivý z vraždy Charlieho Kirka mlčí: Nespolupracuje s políciou, k ​​činu sa nepriznal
Zahraničné
Situácia v Rumunsku graduje:
Situácia v Rumunsku graduje: Po nasadení F-16 proti ruskému dronu urobili ďalší krok! Hromží aj Brusel
Zahraničné
Na Irynu zaútočil muž
Otec zavraždenej Iryny (†23) sa nemohol rozlúčiť s milovanou dcérou: Stanislava nepustili do USA ani na pohreb!
Zahraničné

Prominenti

Petr Haničinec
Známy český herec: Hneď jej siahol na prsia a... Sex na lesnej ceste!
Osobnosti
SMUTNÝ POHĽAD na vilu
SMUTNÝ POHĽAD na vilu z Love Islandu: Opustená a chátra... Bývalí súťažiaci sú v slzách!
Domáci prominenti
FOTO VNÚTRI! Slávna speváčka sa OPÄŤ
Slávna speváčka sa OPÄŤ vydala: DRUHÁ SVADBA za 2 mesiace!
Zahraniční prominenti
FOTO VNÚTRI! Víťazka Let's Dance sa
Víťazka Let's Dance sa VYDALA: Áno povedala hokejistovi... Bola z nej KRÁSNA NEVESTA!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

ŠOK v nemocnici: Doktor
ŠOK v nemocnici: Doktor sa počas operácie oddával vášni so sestričkou! Pacient pri nich ležal v narkóze
Zaujímavosti
Orálny sex nie je
Orálny sex nie je len o uspokojení, zlepšuje náladu, spánok aj celkové zdravie
vysetrenie.sk
FOTO Ale Gaucha
Odmietajú ju kvôli vzhľadu: Mladá žena po 50 pohovoroch stále bez zamestnania! Teraz zarába tisíce
Zaujímavosti
Pozor na obľúbené nápoje:
Pozor na obľúbené nápoje: Sladené limonády a alkohol môžu doslova ničiť vlasy! Pomocnú ruku podá tento vitamín
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci objavili trik, ako
Slováci objavili trik, ako ušetriť pri nákupoch: V Lidli dostanete viac za menej!
Domáce
Funguje namiesto botoxu: Ženy
Funguje namiesto botoxu: Ženy skúšajú novú zbraň proti starnutiu
feminity.sk
Kozmetický trend, ktorý sa
Kozmetický trend, ktorý sa stáva hitom po celom svete: Slovenská firma vyrába unikátnu novinku
plnielanu.sk
Bolesť chrbta vás vie
Bolí vás po práci chrbát? Vďaka tomuto riešeniu prídete na príčinu raz-dva
urobsisam.sk

Ekonomika

TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
TOP 10 najdrahších filmov, aké boli kedy natočené: Niektoré vás určite prekvapia!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Ukrajina žiada na obranu obrovskú sumu: Navrhuje siahnuť na zmrazené ruské aktíva!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Samojazdiacich áut sa zrejme nedočkáme: Tesla potichu zmenila kľúčovú definíciu!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!
Transakčná daň by nemusela byť pre všetkých: Kamenický naznačil, kto by sa jej mohol vyhnúť!

Šport

VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
VIDEO Zašlo to až príliš ďaleko! Madrid je hore nohami, slávne preteky zrušili celú etapu
La Vuelta
VIDEO V poslednej tretine sa s gólmi roztrhlo vrece: Drámu Košíc s Liptákmi rozlúskli nájazdy
VIDEO V poslednej tretine sa s gólmi roztrhlo vrece: Drámu Košíc s Liptákmi rozlúskli nájazdy
Tipsport liga
VIDEO Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
VIDEO Napravili si chuť a prvýkrát zabodovali: Prekliatie Slovana na Spiši je definitívne ukončené!
Tipsport liga
VIDEO Chytili sa za plecia a cieľovú čiaru preťali spoločne: Krásne gesto Tadeja Pogačara
VIDEO Chytili sa za plecia a cieľovú čiaru preťali spoločne: Krásne gesto Tadeja Pogačara
Cyklistika

Auto-moto

Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Nový Citroen C4: nízka cena, moderné auto, klasický automat
Novinky
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Bratislavský hrad bude v sobotu opäť patriť autám značky Porsche
Zaujímavosti
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Vracia sa Fiat pre všetkých. Priestranný, veselý a s dobrou cenou. Taký, aký si pamätáme
Novinky
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Renault úplne zmenil svoj najpredávanejší model. Neuveríte, že toto je Renault!
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Prišli ste o prácu? Toto je 5 krokov, ktoré by ste mali urobiť čo najskôr
Hľadám prácu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Nečakané výdavky vás už nezaskočia: Naučte sa odkladať si každý mesiac bez stresu
Rady, tipy a triky
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Kariérny posun po 40-ke? Nie je neskoro začať, práve naopak
Motivácia a inšpirácia
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Trh práce ovplyvnili dva nové fenomény: V čom spočívajú job hugging a quiet cracking?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Máte doma balík piškót? Zbierka 12 najlepších nepečených piškótových dezertov.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Jablkové lievance, ktoré voňajú ako detstvo. Takto budú nadýchané aj bez droždia.
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Kura na paprike: Výborný recept a 3 fígle nielen pre začiatočníkov
Výber receptov
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Najrýchlejšia tekvicová polievka: Zachráni všedný obed aj večeru
Výber receptov

Technológie

Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Toto nastavenie v Androide máš predvolene vypnuté. Ide však o najsilnejšiu ochranu pred hackermi
Android
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Používame ich všetci a určite aj ty. Toto je dôvod, prečo sa online PDF konvertorom oblúkom vyhýbam a ty by si mal tiež
Bezpečnosť
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Zabudni na krehké kosti. Vedci tvrdia, že objavili spôsob, ako spevniť tvoje kosti navždy
Veda a výskum
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Zamŕza ti počítač alebo reaguje pomaly? Takto uvoľníš pamäť RAM a dodáš mu druhý dych
Návody

Bývanie

Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Obec je blízko, no vybrali si život pri lese. V jednoduchom dome si chránia pokoj, stres u nich nemá miesto
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Zariaďujete s malým rozpočtom? Takto viete šetriť už od začiatku, radí architektka. Akými tipmi sa sama riadi?
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Aký gril je vhodný na terasu, balkón alebo do záhrady? Zistite, ktorý vám bude vyhovovať
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!
Ošarpaný dom z 80. rokov by ste dnes už nespoznali. Domáci si užívajú pokoj lesa, a to sú len kúsok od veľkomesta!

Pre kutilov

Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Bez zemiakov, tvarohové a zo starých rožkov! Pripravte si tradičné slivkové gule na viacero spôsobov
Recepty
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Sucho a teplo na vonkajšej terase aj počas chladných dní? Existuje šikovné riešenie a zvládnete ho aj svojpomocne
Vykurovanie
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Ako si pripraviť kompost na zimu: Správna vrstva listov, trávy a kuchynského odpadu
Záhrada
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Osvedčený recept na domáci burčiak? Takto postupujte, aby sa vám vydaril
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Sex a vzťahy
Roky som žila s jedným mužom len ako jeho trofej: Keď urobil pred známymi jednu vec, povedala som si dosť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Politika, šport či šoubiznis:
Domáce
Politika, šport či šoubiznis: KVÍZ o top udalostiach týždňa preverí vaše znalosti!
Pracovníci útulku sa nadýchali
Zahraničné
Pracovníci útulku sa nadýchali dymu z metamfetamínu! Potom prišlo prekvapenie: Spaľovala ho samotná FBI
Situácia v Rumunsku graduje:
Zahraničné
Situácia v Rumunsku graduje: Po nasadení F-16 proti ruskému dronu urobili ďalší krok! Hromží aj Brusel
Na Irynu zaútočil muž
Zahraničné
Otec zavraždenej Iryny (†23) sa nemohol rozlúčiť s milovanou dcérou: Stanislava nepustili do USA ani na pohreb!

Ďalšie zo Zoznamu