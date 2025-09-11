TRAGÉDIA v Košiciach: Motocyklista (†26) ostal po zrážke s autom v ňom zakliesnený, zomrel na mieste

KOŠICE - Mladý motocyklista prišiel o život pri zrážke s osobným vozidlom v Košiciach. Nehoda sa stala v stredu v križovatke ulíc Osloboditeľov a Cínová, keď vodička Citroënu Jumpy odbočovala vľavo a nedala prednosť prichádzajúcemu motocyklistovi. Život muža aj napriek 45-minútovému oživovaniu zachrániť nedokázali.
"Podľa doterajších zistení mal včera (10. 9.) krátko pred 19. hodinou 26-ročný vodič viesť motocykel po ulici Osloboditeľov v košickej mestskej časti Barca, v smere od Šebastoviec k Mostom VSS, v jazdnom pruhu označenom dopravnou značkou ako hlavná cesta, keď mu v križovatke s Cínovou ulicou nedala prednosť vodička, ktorá viedla osobné motorové vozidlo zn. Citroën Jumpy v smere od Mostov VSS počas toho, ako odbočovala vľavo k Cínovej ulici z cesty označenej dopravnou značkou ako hlavná cesta," informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
Motocyklista následne narazil prednou časťou motocykla do pravej prednej časti vozidla, následkom čoho ostal zakliesnený v časti vozidla. "Žiaľ, zranenia, ktoré utrpel, boli natoľko vážne, že im na mieste dopravnej nehody podľahol," dodáva polícia.
Na miesto nehody boli privolaní aj hasiči. "Po príchode na miesto bol motocyklista v bezvedomí, zakliesnený vo vozidle. Hasiči ho vyslobodili a okamžite začali s oživovaním, spoločne so zasahujúcimi záchranármi. Aj napriek 45 minútam intenzívnej snahy pri oživovaní, sa jeho život nepodarilo zachrániť," priblížil Hasičský a záchranný zbor Košického kraja a dodáva, že vodičke auta poskytli hasiči ošetrenie povrchových zranení, prevoz do nemocnice však odmietla.
Počas dokumentovania dopravnej nehody bola vodička podrobená dychovej skúške aj orientačnému testu na zistenie prítomnosti drog v jej organizme, oba výsledky boli negatívne. To, či bol alebo nebol pod vplyvom alkoholu prípadne iných návykových látok nebohý motocyklista, určí nariadená pitva.
Úsek cesty bol počas dokumentovania dopravnej nehody na nevyhnutné potrebný čas uzatvorený, dopravu v tomto úseku riadili policajti a prichádzajúce vozidlá usmerňovali na obchádzkové trasy. Krátko po 22. hodine bola cesta v oboch smeroch sprejazdnená. "Po ukončení obhliadky miesta tejto tragickej udalosti a potrebných procesných úkonoch vec na mieste prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia," dodáva Ivanová. Či sa pod tragédiu podpísala nepozornosť, vysoká rýchlosť, prípadne iné okolnosti, bude predmetom ďalšieho vyšetrovania