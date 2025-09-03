Veda verzus Kotlár: Šéf SAV bol rokovať u Pellegriniho, po kritike analýzy vakcín rozhodne mali o čom debatovať!

BRATISLAVA - Veda ako taká a odborný názor expertov zo Slovenskej akadémie vied (SAV) sa stali v posledných dňoch najvyhľadávanejšou témou v spoločenskom diskurze. O tom, či vakcíny proti koronavírusu obsahujú alebo neobsahujú veľa molekúl DNA prebieha spor medzi nimi a splnomocnencom vlády Petrom Kotlárom. Ten dal vakcíny zas preveriť do laboratória u kontroverznej českej molekulárnej genetičky Soni Pekovej. Obidva posudky, ktoré vyšli od Pekovej a SAV narážajú na seba, pričom odborná verejnosť je jednoznačne na strane SAV. Téma sa stala natoľko sledovanou, že sa o nej rozpráva aj na tej najvyššej úrovni - v Prezidentskom paláci.
VIDEO Príchod Venharta do Prezidentského paláca:
Prezident Peter Pellegrini prijal v stredu 3. septembra predsedu Slovenskej akadémie vied (SAV) Martina Venharta v súvislosti s výsledkami analýzy vakcín proti COVID-19 o 10:00 hodine.
Kancelária hlavy štátu informovala, že SAV predstaví podrobné informácie o výsledkoch analýzy vo štvrtok 4. septembra. Detaily analýzy už vedci z Biomedicínskeho centra SAV medzitým zverejnili vo forme preprintu na vedeckej platforme Research Square. Ide o verziu vedeckého článku, ktorá ešte neprešla recenzným konaním.
O stretnutie požiadal sám Venhart
Venhart požiadal o stretnutie s hlavou štátu v reakcii na to, že sa vláda analýzou nezaoberala na minulotýždňovom rokovaní. Tesne pred začiatkom stredajšieho (27. 8.) rokovania bol informovaný, že o analýze sa rokovať nebude.
Peková sa po bizarnom šetrení vakcín bije do pŕs: Vraj skúmala iné šarže, ako SAV! Šaškov rezort reaguje!
Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa analýza nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.
Analýza podľa SAV ukázala, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
Upozornila, že riziká, na ktoré upozorňoval splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár, sa nepreukázali a vyhlásenia a práce s tvrdeniami o vysokom množstve DNA sa zakladajú na nesprávnych postupoch a/alebo zle interpretovaných výsledkoch. Označila ich za mylné a zavádzajúce.
Očkovacie látky dorazia v stanovených termínoch
Vakcíny na nový variant ochorenia COVID-19 budú dovezené na Slovensko v presne stanovených termínoch a to v druhej polovici septembra a následne aj v priebehu októbra. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.
"Všetkých občanov ubezpečujeme, že vakcín bude dostatok a každý, kto sa bude chcieť dobrovoľne dať zaočkovať, bude mať počas hlavnej očkovacej sezóny túto možnosť," priblížila hovorkyňa rezortu zdravotníctva Veronika Daničová.
Vláda SR ešte v apríli poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby do predloženia výsledkov analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 zastavil odoberanie ďalších vakcín.
Slovenská akadémia vied (SAV) 30. júna informovala, že analýzu dokončila. Výsledky podľa SAV ukázali, že vakcíny obsahujú iba nepatrné množstvá molekúl DNA, hlboko pod schválenými hodnotami. Vláda o analýze zatiaľ nerokovala, podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa nedostane do programu schôdzí vlády ani tento týždeň.
Článok budeme aktualizovať.