Šéf Slovenského plynárenského priemyslu Vojtech Ferencz náhle skončil vo funkcii!

BRATISLAVA - V čase, kedy je napätá nielen domáca, ale aj zahraničná politická situácia, sa dejú zmeny aj v jednom zo strategických domácich podnikov. Slovenský plynárenský priemysel (SPP) totiž potichu opustil generálny riaditeľ Vojtech Ferencz.
archívne video
Ferencz podnik viedol od novembra 2023, teda mesiac aj niekoľko týždňov po parlamentných voľbách. Funkciu zastával takmer dva roky a často vystupoval v médiách buď samostatne, ale a aj po boku ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) a aj premiéra Roberta Fica (Smer-SSD).
Informácie o Ferenczovom konci nakoniec potvrdila aj podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD). "Pán Vojtech Ferencz sa k dnešnému dňu vzdal svojej funkcie generálneho riaditeľa spoločnosti SPP, o čom ma riadne informoval. Jeho rozhodnutie samozrejme rešpektujem a žiadosť som prijala. Pánovi Ferenczovi ďakujem za jeho vykonanú a mimoriadne náročnú prácu, ktorú počas uplynulých dvoch rokov odvádzal vo vedení spoločnosti. O ďalšom postupe a novom vedení budem verejnosť včas informovať," odpovedala Saková na otázky portálu Topky.