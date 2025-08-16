Sobota16. august 2025, meniny má Leonard, zajtra Milica

Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila podozrenia súčasného vedenia

Najvyšší kontrolný úrad
Najvyšší kontrolný úrad (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR zobral na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá potvrdila jeho podozrenia a pochybnosti. Súčasné vedenie od svojho nástupu upozorňovalo na nevýhodnú a jednostranne orientovanú zmluvu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) za viac ako 8,5 milióna eur, ktorá sa týka digitalizácie a zefektívnenia stavebných konaní, informoval v piatok UUPV.

Prax podľa UUPV ukázala, že nie je možné overiť funkčnosť dodaných výstupov od TUKE a ich využiteľnosť pre úrad. „Odmietol som podpísať čiastkové preberacie protokoly a nepodpísal som ani záverečný preberací protokol,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík. Súčasné vedenie úradu malo aktívne rokovať s TUKE a žiadať o dopracovanie výstupov a vrátenie nespotrebovanej časti finančných prostriedkov vo výške takmer 1,2 milióna eur. Do dnešného dňa sa tak nestalo, podotkol úrad.

Projekt nebol realizovaný podľa ideového zámeru

Kontrola NKÚ jasne ukázala, že projekt nebol realizovaný podľa ideového zámeru a jeho výstupy nebude možné využiť pri ďalších prácach súvisiacich s vytvorením digitálnej mapy Slovenska, skonštatoval UUPV.

„Bezprostredne po ukončení kontroly sme preto začali s právnymi krokmi a plánujeme sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Záleží nám na tom, aby sa s finančnými prostriedkami narábalo efektívne a aby sa skutočne podarilo našu krajinu rozvíjať digitálne s ohľadom na historický, prírodný a kultúrny kontext,“ dodal Valašík.

Zmluvu s TUKE za viac ako 8,5 milióna eur uzavrel bývalý predseda úradu Martin Hypký v októbri 2022. Úrad sa mal na projekte digitalizácie a zefektívnenia stavebných konaní podieľať sumou 8,2 milióna eur a TUKE ako realizátor mal poskytnúť svoje kapacity a sumu 429.000 eur.

Viac o téme: VedeniePodozreniaKontrola Najvyšší kontrolný úrad
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Audit Najvyššieho kontrolného úradu
Audit Najvyššieho kontrolného úradu odhalil alarmujúci stav: Každý druhý most poškodený a diaľnice pribúdajú pomaly
Domáce
Progresívne Slovensko podalo podnet!
Progresívne Slovensko podalo podnet! Žiada preveriť postup Slovakia Travel pri zákazke Expo
Domáce
Slabiny v regulácii hazardu!
Slabiny v regulácii hazardu! Vlani prišlo do štátneho rozpočtu 350 miliónov eur z hier
Domáce
Najvyšší kontrolný úrad
Najvyšší kontrolný úrad prijal 330 podnetov za pol roka: TOHTO sa týkali najčastejšie
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu
Feminity TV
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Katka Brychtová popiera zákony prírody, TOTO ešte nikdy nepodstúpila: A musím, je to povinné?!
Prominenti
Expert Saša Jány o NOVÝCH typoch modeliek: Majú ženy s nedokonalosťami šancu a aké zaujmú najviac?!
Expert Saša Jány o NOVÝCH typoch modeliek: Majú ženy s nedokonalosťami šancu a aké zaujmú najviac?!
Prominenti

Domáce správy

Najvyšší kontrolný úrad
Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila podozrenia súčasného vedenia
Domáce
Slovenský raj praská vo
Slovenský raj praská vo švíkoch: Národný park upozorňuje návštevníkov, museli nainštalovať semafor!
Domáce
Koalícia navrhuje, aby viac
Koalícia navrhuje, aby viac priezvisk mohli mať i deti výlučne občanov Slovenska
Domáce
Dubnica nad Váhom ožije stredovekom: Ilešháziovské panské hody lákajú na rytiersky turnaj, jarmok aj ohňovú šou
Dubnica nad Váhom ožije stredovekom: Ilešháziovské panské hody lákajú na rytiersky turnaj, jarmok aj ohňovú šou
Dubnica nad Váhom

Zahraničné

V Rumunsku vypátrali muža
V Rumunsku vypátrali muža podozrivého zo zneužitia dieťaťa v nemeckom akvaparku
Zahraničné
Washington a Trumpova vláda
Washington a Trumpova vláda na súde dosiahli dohodu o kontrole nad políciou
Zahraničné
Pri izraelskom nálete na
Pri izraelskom nálete na mesto Gaza zahynulo najmenej osem ľudí
Zahraničné
FOTO Neuveriteľná TRAGÉDIA: Autobus sa
Neuveriteľná TRAGÉDIA: Autobus sa zrútil z mosta a skončil v rieke! Zahynulo najmenej 18 ľudí
Zahraničné

Prominenti

Televízia Markíza
Ďalší definitívny KONIEC v Markíze: Moderátorka už podpísala VÝPOVEĎ!
Domáci prominenti
ROZCHOD Katy Perry viditeľne
ROZCHOD Katy Perry viditeľne zobral: POCHUDNUTÁ a... Nahodila FALOŠNÝ úsmev!
Zahraniční prominenti
Odovzdávanie cien SOZA. Na
Richard Autner sa VYJEDOL: Cieľ je jasný... Schudnúť plánuje do Vianoc!
Domáci prominenti
Skráťte si čakanie na
Skráťte si čakanie na seriál Sľub KVÍZOM: Na 100% ho dá len verný fanúšik!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Austrálčanka Brooke Atkinsová čelila
Matka čelila lavíne kritiky za laserové ošetrenie na tvári bábätka: FOTO Výsledok všetkých šokoval!
Zaujímavosti
Výnimočný úspech vedcov v
Výnimočný úspech vedcov v susednom Česku: Naprogramovali kmeňové bunky, prepisujú budúcnosť medicíny!
Zaujímavosti
Hrôza na dovolenke: Cudzinec
Hrôza na dovolenke: Cudzinec sa vkradol do izby a obchytkával spiacu ženu, manžel spal vedľa!
Zaujímavosti
7 vecí, ktoré by
7 vecí, ktoré by ste mali urobiť pred vypitím prvej rannej šálky kávy
vysetrenie.sk

Dobré správy

V akom veku vám
V akom veku vám dajú úver a na čo si ho najviac berú Slováci? Finančný KVÍZ vás poriadne otestuje
Domáce
FOTO Vyskúšajte trojkulmu Freylish aj
Chcete zažiariť aj bez návštevy kaderníka? Vytvorte si dokonalý účes ako zo salónu aj vy
Domáce
Zdroj: Lidl
Mení sa nákupné správanie Slovákov? Dostupnosť a kvalitu hľadajú v tomto obchode
Domáce
Nový byt v Metropolise
Rodinné bývanie v bratislavskom novom centre? Kúpa bytu sa oplatí viac ako jeho prenájom
Domáce

Ekonomika

Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Spomeniete si, kto bol na našej 100-korunáčke? Otestujte svoju pamäť! (kvíz)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Motoristov čakajú veľké obmedzenia: Časť rýchlostnej cesty kompletne uzatvoria na celé mesiace! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Ako pokračuje stavba obchvatu Prešova? Pozrite si unikátne zábery z razenia tunela Okruhliak! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)
Poznáme účet za ďalšie dotovanie cien energií: Štát to bude stáť vyše 400 miliónov eur! (foto)

Šport

Infarktový záver na Anfielde: Liverpool do novej sezóny vstúpil šesťgólovou prestrelkou
Infarktový záver na Anfielde: Liverpool do novej sezóny vstúpil šesťgólovou prestrelkou
Premier League
Legenda Arsenalu mu riadne naložila: Tréner kanonierov reagoval na kritiku kapitána Ödegaarda
Legenda Arsenalu mu riadne naložila: Tréner kanonierov reagoval na kritiku kapitána Ödegaarda
Premier League
Po dopingovom škandáli ho vyhodil a teraz zobral späť: Sinner prvýkrát prehovoril o návrate Ferraru
Po dopingovom škandáli ho vyhodil a teraz zobral späť: Sinner prvýkrát prehovoril o návrate Ferraru
Doping v športe
VIDEO Béčko Slovana narazilo na Inter: Bratislavské derby rozhodol jediný gól
VIDEO Béčko Slovana narazilo na Inter: Bratislavské derby rozhodol jediný gól
MONACObet liga

Auto-moto

Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Niečo takéto bežne neuvidíte. Novitec sa postaral o auto, ktoré šokuje
Novinky
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
VIDEO: Škoda chystá novú Octaviu. Vision O s aero dizajnom a štýlom shooting brake
Novinky
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Opel chystá niečo nové a má to byť bomba. Blitz, GSE a Compass v novej podobe
Novinky
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Pripravte sa závidieť: Česi budú mať ako prví lokomotívy s rýchlosťou až 230 km/h
Doprava

Kariéra a motivácia

Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Neurovedec: Toto je črta, ktorú majú spoločnú najinteligentnejší ľudia, vrátane Billa Gatesa a Leonarda da Vinciho - a netýka sa IQ
Motivácia a inšpirácia
9 každodenných návykov, kvôli ktorým vyzeráte v práci neprofesionálne (podľa kolegov)
9 každodenných návykov, kvôli ktorým vyzeráte v práci neprofesionálne (podľa kolegov)
Pracovné prostredie
TEST: Aký typ pracovníka ste? Zistite, čo vás v práci motivuje najviac
TEST: Aký typ pracovníka ste? Zistite, čo vás v práci motivuje najviac
Motivácia a inšpirácia
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Pred 31 rokmi Steve Jobs prezradil najlepší dôvod, prečo by ste si mali založiť vlastné podnikanie (aj keby to malo byť len popri práci)
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Najlepšie nátierky zo škôlky priamo od kuchárok, ktoré chutia všetkým deťom
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Trenčiansky párok s fazuľou: Rýchly víkendový obed, ktorý je do 30 minút na stole.
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Ako zavariť fazuľové lusky a zachovať ich sviežu farbu aj chuť
Rady a tipy
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Ako skladovať marhule a triky, vďaka ktorým vám dozrejú aj doma
Skladovanie potravín

Technológie

Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android telefóny čelia novej hrozbe, ktorá sa tvári ako antivírus. Dokáže ti ukradnúť aj fotky z galérie
Android
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Neuveriteľné, sonda Parker Solar Probe sa „dotkla“ Slnka. Zábery ako tieto len tak neuvidíš
Vesmír
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Google Fotky dostávajú funkciu, ktorá ti zmení fotky na anime či komiks za pár sekúnd. Zadarmo a priamo v mobile
Aplikácie a hry
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Prečo začínajú slovenskí freelanceri používať Bitcoin?
Kryptomeny

Bývanie

Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Takto sa starajte o georgíny, budú zdravé a krásne zakvitnú. Aké hnojivo použiť a čo sa osvedčilo pri závlahe?
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Manželia všetko zanechali a odsťahovali sa k divočine. Ich domčeky pod lesom dávajú ozajstný pokoj a nerušený relax
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Týchto 9 vecí ocení každý hosť, ktorý u vás zostáva na noc! Ako vytvoriť atmosféru, kde sa návšteva bude cítiť dobre?
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka
Už starli, a tak veľký dom vymenili za nový. Ich bývanie je skromné, ale očarí pokojnou atmosférou vidieka

Pre kutilov

5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
5 interiérových rastlín, ktoré milujú kávovú usadeninu. Spozornieť by mali aj pestovatelia jahôd v interiéri
Izbové rastliny
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Kde všade možno využiť kôpor a ako ho najlepšie uskladniť? Niektoré tipy vás možno prekvapia
Recepty
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Prekvapí vás svojou silou! 10 skvelých tipov, ako vám ocot pomôže v kuchyni
Údržba a opravy
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Tri roky prác, ale úplne bez firiem: Ako sme si svojpomocne postavili letnú kuchyňu v stredomorskom štýle
Dvor a záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

VIDEO: Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu: Na nové tváre sú kladené väčšie nároky ako v minulosti
Modeling
VIDEO: Saša Jány a Michaela Kocianová o novej ére modelingu: Na nové tváre sú kladené väčšie nároky ako v minulosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Neuveriteľná TRAGÉDIA: Autobus sa
Zahraničné
Neuveriteľná TRAGÉDIA: Autobus sa zrútil z mosta a skončil v rieke! Zahynulo najmenej 18 ľudí
Danko sa pustil do
Domáce
Danko sa pustil do Pellegriniho: Prezident si brúsi zuby na vilu, ktorú mal užívať Raši, TAKTO teraz vyzerá!
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Ukrajina zaznamenala gigantický úspech: Opäť prevzala kontrolu nad šiestimi svojimi obcami!
Počas požiarov v Portugalsku
Zahraničné
KATASTROFA v Portugalsku: Hasiči naďalej bojujú s rozsiahlymi POŽIARMI! Prvou obeťou sa stal bývalý starosta

Ďalšie zo Zoznamu