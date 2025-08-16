Kontrola Najvyššieho kontrolného úradu potvrdila podozrenia súčasného vedenia

BRATISLAVA - Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR zobral na vedomie správu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, ktorá potvrdila jeho podozrenia a pochybnosti. Súčasné vedenie od svojho nástupu upozorňovalo na nevýhodnú a jednostranne orientovanú zmluvu s Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) za viac ako 8,5 milióna eur, ktorá sa týka digitalizácie a zefektívnenia stavebných konaní, informoval v piatok UUPV.
Prax podľa UUPV ukázala, že nie je možné overiť funkčnosť dodaných výstupov od TUKE a ich využiteľnosť pre úrad. „Odmietol som podpísať čiastkové preberacie protokoly a nepodpísal som ani záverečný preberací protokol,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík. Súčasné vedenie úradu malo aktívne rokovať s TUKE a žiadať o dopracovanie výstupov a vrátenie nespotrebovanej časti finančných prostriedkov vo výške takmer 1,2 milióna eur. Do dnešného dňa sa tak nestalo, podotkol úrad.
Projekt nebol realizovaný podľa ideového zámeru
Kontrola NKÚ jasne ukázala, že projekt nebol realizovaný podľa ideového zámeru a jeho výstupy nebude možné využiť pri ďalších prácach súvisiacich s vytvorením digitálnej mapy Slovenska, skonštatoval UUPV.
„Bezprostredne po ukončení kontroly sme preto začali s právnymi krokmi a plánujeme sa obrátiť na orgány činné v trestnom konaní. Záleží nám na tom, aby sa s finančnými prostriedkami narábalo efektívne a aby sa skutočne podarilo našu krajinu rozvíjať digitálne s ohľadom na historický, prírodný a kultúrny kontext,“ dodal Valašík.
Zmluvu s TUKE za viac ako 8,5 milióna eur uzavrel bývalý predseda úradu Martin Hypký v októbri 2022. Úrad sa mal na projekte digitalizácie a zefektívnenia stavebných konaní podieľať sumou 8,2 milióna eur a TUKE ako realizátor mal poskytnúť svoje kapacity a sumu 429.000 eur.