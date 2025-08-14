Štvrtok14. august 2025, meniny má Mojmír, zajtra Marcela

Koaličná rada pod vedením Fica sa dohodla na kompenzáciách cien energií pre domácnosti na rok 2026

BRATISLAVA - Koaličná rada sa okrem iných prvých východísk rozpočtu a konsolidácie dohodla na kompenzáciách cien plynu, tepla a elektriny pre domácnosti na rok 2026. Informoval o tom vo štvrtok po zasadnutí koaličnej rady predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti.

Kompenzácie sa dotknú 90 % slovenských domácností. Premiér podotkol, že v opačnom prípade by ceny energií stúpli o tretinu, čo koaličná rada považuje za neprijateľné. Kompenzácie predstavujú dosah na výdavky štátneho rozpočtu v objeme 435 miliónov eur.

 

Fico zároveň vyvrátil tvrdenia o ďalšom zvyšovaní dane z pridanej hodnoty (DPH) v rámci konsolidácie. Koaličná rada sa podľa neho dôrazne ohradzuje voči týmto klamstvám. „Žiadny takýto návrh neexistuje,“ uzavrel premiér.

