DRÁMA na poľovníckej zábave! Muž napadol expartnerku, skončila v nemocnici

BREZOVÁ POD BRADLOM - Polícia sa zaoberá prípadom fyzického napadnutia, ku ktorému malo dôjsť v noci na sobotu počas poľovníckej zábavy v meste Brezová pod Bradlom (okres Myjava). Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Podľa doteraz zistených informácií napadol 36-ročný muž svoju o rok mladšiu bývalú partnerku, pričom ju mal chytiť pod krk, v dôsledku čoho mala žena spadnúť na zem. Ošetrená bola v nemocnici.
Žena utrpela poranenie hlavy
„Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR vyslalo rýchlu zdravotnú pomoc do Brezovej pod Bradlom. Záchranári transportovali 35-ročnú ženu s povrchovým poranením hlavy do Nemocnice s poliklinikou Myjava,“ uviedol Richard Bolješik z OS ZZS SR.
Na miesto bola privolaná policajná hliadka. „Poškodená bola ošetrená v nemocnici a následne prepustená. K incidentu bolo prijaté oznámenie na Obvodnom oddelení Policajného zboru v Myjave. V súčasnosti prebiehajú ďalšie úkony smerujúce k riadnemu objasneniu skutku. Z dôvodu vecnej a miestnej príslušnosti bude spisový materiál následne odstúpený na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Brezovej pod Bradlom,“ doplnila Klenková.
Poškodená odmietla podať oznámenie, polícia koná
Polícia zároveň uvádza, že spolupráca s poškodenou osobou bola sťažená, keďže nechcela vo veci podať oznámenie. „Napriek tomu polícia koná z vlastnej iniciatívy a daný incident dôkladne preveruje. Incident je aktuálne evidovaný ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. V prípade, že budú zistené nové skutočnosti, ktoré by nasvedčovali spáchaniu trestného činu, bude skutok bezodkladne prekvalifikovaný,“ ozrejmila.