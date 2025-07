V Rakúsku vyčíňali BÚRKY, zosuvy pôdy a záplavy zablokovali kľúčové cesty! Smeruje to k nám, TU buďte v pozore

(Zdroj: Windy, Repro foto X/BILD Werder Bremen, Facebook/Bezirks-Feuerwehrverband Innsbruck-Land)

VIEDEŇ/BRATISLAVA - Rakúskom sa v stredu prehnali silné búrky. Zosuvy pôdy a záplavy spôsobené intenzívnymi dažďami viedli k uzávierke kľúčových dopravných tepien. Búrkový systém by sa mal v Rakúsku sformovať aj dnes a smerovať by mal aj na naše územie. Varovanie pred silnými búrkami preto platí v štvrtok aj pre Slovensko, hrozí hlavne silný vietor a vyskytnúť sa môžu aj krúpy.

V Rakúsku spôsobili búrky zosuvy pôdy a záplavy

Intenzívne búrky, ktoré sa v stredu popoludní prehnali Rakúskom, spôsobili rozsiahle škody a narušenie dopravy, najmä v spolkových krajinách Tirolsko a Salzbursko, píše Kronen Zeitung. Najviac zasiahnuté boli oblasti pri vstupe do údolia Stubai, údolie Wipptal a obce Bruck a Taxenbach v regióne Pinzgau. Cesta B182 Brennerstraße zostalia aj vo štvrtok uzavretá v dôsledku zosuvov pôdy. Prvé upratovacie práce sa začali už večer a pokračovali vo štvrtok s cieľom opätovného otvorenia cesty v priebehu dňa. Krajinský geologický úrad mal posúdiť situáciu na mieste. K prívalovým povodniam došlo aj v údolí Zillertal.

Silné búrky ovplyvnili aj železničnú dopravu na trati Brenner, ktorá musela byť tiež uzavretá kvôli zosuvom pôdy. Uzávierka platila aj vo štvrtok. Podľa Rakúskych spolkových železníc (ÖBB) sa traťovým tímom podarilo v noci vyčistiť veľké časti postihnutých úsekov koľajníc. Kvôli pretrvávajúcemu dažďu však geológ nemohol definitívne posúdiť stabilitu svahu s ohľadom na možné ďalšie zosuvy. Trať medzi Steinach am Brenner a Innsbruckom by mala zostať uzavretá pravdepodobne až do polnoci.

V stredu od približne 17. hodiny boli na tirolské tiesňové linky nahlásené početné hlásenia o nepriaznivom počasí. Ťažisko udalostí sa nachádzalo v okrese Innsbruck-Land. Hasiči museli zasahovať najmä kvôli zosuvom pôdy, ale aj pri odčerpávaní vody z pivníc. Podľa okresného hasičského zväzu Innsbruck-Land bolo celkovo 47 zásahov 21 hasičských zborov v okrese.

Problémy spôsobil prudký dážď aj v iných oblastiach. Napríklad v údolí Zillertal, v obci Rohrberg, sa malý potok vylial z brehov a prerazil si cestu k chatovej osade. Obecná cesta bola tiež poškodená vodnou masou. Obeťami zosuvov pôdy sa v Salzbursku stali obce Bruck a Taxenbach v regióne Pinzgau. Príčinou boli silné dažde - niektoré domy boli čiastočne neprístupné. Okrem toho bola uzavretá celá oblasť Griesergraben, pretože tam došlo k viacerým zosuvom pôdy na cestu.

Rakúšanov znepokojujú predpovede počasia na štvrtok a ďalšie dni, pretože sa očakáva ešte veľa dažďa. Už vo štvrtok doobeda sa na západe krajiny vyskytli ďalšie dažďové prehánky.

V štvrtok udrú búrky aj na Slovensku

Kým Slovensko si v stredu ešte užívalo pokojné počasie, už dnes ho vystriedajú vo viacerých častiach krajiny búrky. Prvé by sa na našom území mohli objaviť už po 16.00 h a to na západe Slovenska, vyskytnúť by sa mali aj v severnej časti stredného Slovenska. Hlavná vlna búrok, ktorá bude smerovať od Rakúska, by mala cez naše územie postupovať od 18.00 h. Od búrlivého počasia si podľa predpovedí neoddýchneme ani cez víkend.

Meteorológovia zo SHMÚ vydali výstrahy prvého stupňa pred búrkami do 13.00 h do 23.00 h pre celý Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky i Žilinský kraj, takisto pre viaceré okresy Banskobystrického kraja. Na východe platí výstraha v okresoch Kežmarok, Levoča, Poprad a Stará Ľubovňa. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 65 až 85 kilometrov za hodinu a aj s krúpami.

