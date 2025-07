Kritiku organizovania Dňa Ministerstva vnútra SR rezort Šutaja Eštoka odmieta

Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Opozičnú kritiku spôsobu organizovania Dňa Ministerstva vnútra SR rezort pod vedením Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) odmieta. Na akcii chce predstaviť všetky svoje zložky a peniaze použité na prípravu podujatia sú podľa neho aj investíciou do dôvery občanov. Uviedol to hovorca rezortu Matej Neumann v reakcii na vyhlásenia exministra vnútra a poslanca Národnej rady SR Romana Mikulca (Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorý na tlačovej konferencii v pondelok kritizoval, že organizovanie podujatia zabezpečuje ministerstvo externe a že sa bude konať na bratislavskom výstavisku. Podľa Mikulca by akcia mohla stáť takmer 700.000 eur alebo viac.