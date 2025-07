Deti budú na internete viac chránené: Eurokomisia prijala nový smernicu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

„Prijaté usmernenia sa vzťahujú na všetky online platformy prístupné maloletým, s výnimkou mikropodnikov a malých podnikov,“ oznámila Michelčíková. Priblížila ďalej, že odporúčania sa týkajú viacerých oblastí, napríklad obmedzenia návykového dizajnu, prevencie kyberšikany, ale aj zabránenia nevyžiadaného kontaktu cudzími osobami formou prednastavenia účtov maloletých ako súkromných účtov. Usmernenia takisto zvyšujú kontrolu nad nevhodným a neželaným obsahom. „Platformy by mali reagovať na to, čo používatelia výslovne označia ako neželaný obsah, a neodporúčať obsah na základe ich predchádzajúcej aktivity,“ vysvetlila Michelčíková. Dodala, že prijaté usmernenia odporúčajú zaviesť i účinné metódy na overenie veku, premietnuté do vývoja prototypu tzv. white-label aplikácie. „Umožňuje platformám overiť, či je používateľ starší ako 18 rokov, bez toho, aby musela spracúvať citlivé osobné údaje. Aplikácia využíva umelú inteligenciu, garantuje transparentnosť, dôveryhodnosť a možnosť opakovaného využitia,“ spresnila hovorkyňa RpMS.

EK a národné regulačné orgány môžu nové usmernenia využiť ako orientačný rámec na posúdenie, či online platformy prístupné maloletým používateľom spĺňajú pravidlá stanovené v článku 28 DSA. Odporúčania nie sú záväzné a ich uplatňovanie nezaručuje splnenie všetkých zákonných požiadaviek vyplývajúcich z DSA.