NOVINKY ohľadne akcie Funeral: Šéf ÚBOK nevylúčil ďalších obvinených! Dozvedeli sme sa detaily okolo KAUZY

(Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Riaditeľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Maroš Kubala nevylúčil, že po akcii Funeral môžu pribudnúť v prípade obvinení. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii k prípadu. Nešpecifikoval, či by to mohli byť civilné osoby alebo aj príslušníci Policajného zboru. Vyšetrovanie podľa prezidentky Policajného zboru poverenej výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jany Maškarovej pred minulotýždňovou akciou netrvalo dlhšie ako rok.