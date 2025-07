Nestihol to! Dvořák vyčíta Šaškovi, že ešte nepredstavil medicínsky plán národnej nemocnice

Kamil Šaško (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) ešte nepredstavil medicínsky plán novej národnej univerzitnej nemocnice v bratislavských Vajnoroch, hoci tak mal urobiť do 30. júna. Upozornil na to podpredseda Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák (PS). Vyzval Šaška, aby plán predstavil verejnosti spolu s finančným plánom a harmonogramom stavby. Takisto ho žiada, aby plány konzultoval s opozíciou, keďže stavba nemocnice bude zasahovať do viacerých volebných období.