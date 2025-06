Packeta ohlásila veľkú odstávku služieb: Dotkne sa balíkoboxov aj výdajných miest! V TOMTO čase nevybavíte nič

(Zdroj: Packeta.sk)

BRATISLAVA - Na ich služby sme si zvykli, no tento víkend budú k dispozícii len v obmedzenej podobe. Spoločnosť Packeta oznámila, že počas víkendu má naplánovanú rozsiahlu odstávku jej systémov. Uskutoční sa od soboty 28. júna od 20. hodiny do nedele 29. júna približne do 8. hodiny. Počas tohto obdobia budú viaceré ich služby dočasne nedostupné.