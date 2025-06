Transakčná daň to má nahnuté: Jej obmedzenie podporilo takmer celé plénum! Koho sa bude týkať jej zrušenie?

Takmer všetci poslanci podporili čiastočné zrušenie transakčnej dane. (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Transakčnú daň by od októbra tohto roka nemali platiť živnostníci ani malé firmy s obratom do 100-tisíc eur. Návrh novely zákona o dani z finančných transakcií, ktorý predložila skupina poslancov koaličnej SNS, posunula Národná rada (NR) SR v utorok do druhého čítania. Získal podporu 146 zo 147 prítomných zákonodarcov.

Novela obmedzenia transakčnej dane pochádza z dielne SNS a v utorok 3. júna ju podporila koalícia aj opozícia. Jej definitívne schválenie by však malo nastať až na najbližšej schôdzi parlamentu, ktorá pripadá až na september.

Jediná výnimka by mohla nastať v prípade, ak by chcel parlament zrýchliť jej schválenie.

Návrh SNS dlhodobo podporovala opozícia, v koalícii zhoda nebola. Koaličné strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS nakoniec v pondelok (2. 6.) informovali, že sa dohodli na podpore návrhu zúžiť rozsah pôsobnosti transakčnej dane. Súvisiaci výpadok príjmov štátneho rozpočtu plánujú riešiť tak, že štátny sviatok 17. novembra nebude do budúcnosti dňom pracovného pokoja.

Cieľ návrhu zákona

„Cieľom návrhu zákona je upraviť rozsah subjektov, ktoré sú daňovníkmi podľa zákona o dani z finančných transakcií, a to z dôvodu potreby zabezpečiť spravodlivejšie, hospodárnejšie a administratívne únosnejšie uplatňovanie tejto dane,“ vysvetlili predkladatelia. Upozornili, že zdanenie finančných transakcií sa v súčasnosti vzťahuje aj na najmenších podnikateľov, ktorí sú často jedinými zamestnancami a zároveň správcami vlastnej agendy. „Pre túto skupinu subjektov znamená zavedenie transakčnej dane nielen dodatočné finančné náklady, ale aj výraznú administratívnu záťaž spojenú s vedením transakčného účtu, odvodom dane a dokumentačnými povinnosťami. Tieto povinnosti môžu mať v prípade malých subjektov neprimeraný dopad na ich ekonomickú stabilitu a v niektorých prípadoch môžu viesť až k ukončeniu podnikania z dôvodu kumulácie nákladových faktorov,“ zhodnotili poslanci.

Právna úprava reaguje na praktické skúsenosti s aplikáciou zákona

Navrhovaná právna úprava podľa nich reaguje na praktické skúsenosti s aplikáciou zákona, ako aj na opakované pripomienky podnikateľskej verejnosti týkajúce sa neúmerného zaťaženia malých subjektov. Novela obsahuje aj mechanizmus preverovania splnenia podmienky výšky príjmu prostredníctvom predloženia dokladov, vrátane kópie daňového priznania k dani z príjmov. Z dôvodu zabezpečenia funkčnosti systému upravuje aj postup v prípade nepodania dokladov a následky v podobe automatického zaradenia do postavenia daňovníka. Predkladatelia pripustili, že ich návrh má negatívny vplyv na rozpočet. Výpadok príjmov po schválení zmien odhadujú v rozpätí 35 až 50 miliónov eur ročne. „S prihliadnutím na to, že celkový ročný výnos z dane z finančných transakcií v podmienkach plnej účinnosti presiahne hranicu niekoľkých stoviek miliónov eur, ide o zásah fiškálne marginálneho charakteru,“ konštatovali.

Ministerstvo financií (MF) SR s návrhom novely v minulosti nesúhlasilo. Podľa rezortu má vážne technické a legislatívne nedostatky. Výpadok daňových príjmov odhaduje v tomto roku na úrovni 44 miliónov eur a od budúceho roka na 175 miliónov eur. Účinnosť novely navrhujú predkladatelia od 15. októbra 2025.

Opozícia naďalej chce zrušiť transakčnú daň ako celok

Opozícia podporila posunutie návrhu koaličnej SNS na úpravy v transakčnej dani do druhého čítania. Stále je však za to, aby sa táto daň zrušila ako celok. V utorok to vyhlásili predstavitelia opozičných strán Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Slovensko. „Robert Fico (Smer-SD) a Ladislav Kamenický (Smer-SD) si z nás robia normálne srandu. Ich zavádzanie transakčnej dane nebolo nič iné ako pokus-omyl na piatich miliónoch občanov. Ešte pred pár dňami tvrdili, že táto daň je nezrušiteľná a že sa ľudí nedotkne. Medzitým stúpli ceny, prepúšťa sa a investori odchádzajú,“ povedal predseda SaS Branislav Gröhling.

Keď vláda podľa opozície zistila, že 75 % ľudí je na Slovensku za zrušenie transakčnej dane, tak súhlasila s posunutím návrhu Andreja Danka (SNS) na oslobodenie živnostníkov a malých firiem s obratom do 100.000 eur do druhého čítania. Opozičný poslanec Július Jakab (Slovensko, Za ľudí, KÚ) pripomenul, že vláda chce z transakčnej dane vybrať 700 miliónov eur ročne. Výpadok v dôsledku oslobodenia živnostníkov a malých firiem spod tejto dane by mohla nájsť napríklad vybratím peňazí od Slovnaftu z dane za spracovanie lacnej ruskej ropy, čím by získala 500 miliónov eur. Ďalej by to mohlo byť zrušením dvojnásobných platov ministrov, doživotnej renty premiéra či Ministerstva cestovného ruchu a športu. V prípade prepustenia polovice alebo tretiny zamestnancov vo verejnej správe by štát získal jednu až dve miliardy eur.

Danko podľa Jakaba dohodou koaličných strán nič nevyriešil, práve naopak, zrušením transakčnej dane pre živnostníkov a malé firmy presunul celé bremeno na obyvateľov Slovenska, ktorí budú musieť v prípade zrušenia 17. novembra ako sviatku pracovného pokoja, chodiť do práce. Zrušenie tohto sviatku avizovali koaličné strany v pondelok (2. 6.), pričom do štátneho rozpočtu by mohlo opatrenie priniesť 100 až 130 miliónov eur.

Obe opozičné strany sa zhodli na tom, že namiesto tohto sviatku by sa mohol zrušiť 1. máj. SaS navrhla aj zrušenie jedného cirkevného sviatku, a to 6. januára. Zrušenie 17. novembra ako štátneho sviatku je podľa nej kompenzačným opatrením, ktoré bolo zlým rozhodnutím zo strany vlády, keďže pre Slovensko je stále dôležitá symbolika boja za slobodu a demokraciu.