Minister Šutaj Eštok tak, ako ho nepoznáte! POT a DRINA pri fyzických testoch! VIDEO zachytilo, ako ich zvládal

Jednou zo zmien, ktoré majú prispieť k stabilizácii personálneho stavu v polícii, je aj úprava fyzických testov pri náborovom procese. Nový systém platí od apríla. Previerky sa zameriavajú na kľúčové pohybové a koordinačné schopnosti - silu, rýchlosť a vytrvalosť. „Chcem veľmi jasne odkázať všetkým kritikom, že sme určite tú latku nespustili. Práve naopak. Fyzické testy sú naďalej náročné, ale reflektujú aj túto dobu, pretože dnes asi nie je podstatné, či policajt urobí 10 alebo 15 zhybov, ale sú iné fyzické disciplíny,“ uviedol v piatok Matúš Šutaj Eštok.

Jedna vec je o nich rečniť na tlačovke, úplné iná je ale vyskúšať si ich splnenie na vlastnej koži. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa po skočení oficiálnej tlačovej konferencie, na ktorej zhodnotil doterajší priebeh náborovej kampane, na to podujal. "Pokúsim sa neurobiť hanbu a zvládnuť to, čo sme pre nových policajtov nastavili,“ povedal minister.

Potom sa už pustil "do práce." Pred zrakmi všetkých ukázal, ako mu to ide na hrazde či pri zvládaní klikov – a úspešne. „Prešli ste, gratulujem,“ vypočul si Šutaj Eštok. Zapotil sa ja pri „brušákoch" či behu. Na to, ako mu to išlo, sa môžete pozrieť vo videu.

