Na celom území Slovenska sa ochladí: Počítať treba aj so silným vetrom a snehovými jazykmi

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Počas pondelka (17. 3.) si treba najmä na západe a juhovýchode Slovenska dávať pozor na silnejší vietor. V severných okresoch sa tiež môžu vyskytnúť snehové jazyky. Silnejšie zafúka aj v horských oblastiach. Upozorňuje na to na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.

"Prúdenie chladnej vzduchovej hmoty, ktorá sa v uplynulých dňoch dostala do strednej Európy, bolo výrazne blokované Karpatami. Chladno tak bolo len na severe, kde-tu aj východe a krajnom západe, kde bolo zároveň miestami aj dosť veterno. Zajtra sa však situácia zmení," uviedol ústav. Cez Slovensko podľa neho od severu rýchlo postúpi studený front, za ktorým sa studený arktický vzduch poľahky dostane cez pohoria ďalej na juh.

(Zdroj: shmu.sk)

Zároveň podotkol, že na severe a vo vyšších polohách sa vyskytuje už aj snehová pokrývka, a pri prechode frontu ešte najmä na severe aj trochu nasneží. "Vplyvom toho tak po zoslabnutí vetra budú nočné mrazy ešte silnejšie. Od utorka rána bude mrznúť na celom území, pričom v dolinách sa na snehovej pokrývke ojedinele ochladí aj pod mínus 15 stupňov Celzia," avizoval.

Studené dni sa rýchlo skončia, teploty čoskoro vystúpia

Prílev studeného vzduchu sa však podľa meteorológov skončí veľmi rýchlo. V tejto ročnej dobe sa totiž v nižších zemepisných šírkach vplyvom silnejšieho slnečného žiarenia rýchlo transformuje. Už v stredu začne podľa nich od západu, neskôr až juhozápadu prúdiť teplý vzduch. "Nočné mrazy sa tak budú postupne zmierňovať a výraznú zmenu pocítime aj na dennej teplote. V priebehu budúceho týždňa sa zvýši približne o desať stupňov Celzia, v najteplejších lokalitách sa bude blížiť k 20 stupňov Celzia," dodal SHMÚ.

V pondelok si treba dávať pozor aj na snehové jazyky

Od 7.00 h do 20.00 h platí na väčšine územia Prešovského a Žilinského kraja výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi. Výstraha sa týka aj okresov Spišská Nová Ves, Púchov a Považská Bystrica.

(Zdroj: SHMÚ)

Silnejší vietor s rýchlosťou v nárazoch 65 až 85 kilometrov za hodinu očakávajú meteorológovia v okresoch Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského a Košického kraja a aj v okresoch Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Myjava, Prešov a Vranov nad Topľou. Výstraha trvá na západe do 10.00 h do 17.00 h, na východnom Slovensku už od 7.00 h do 18.00 h.

Na horách platí výstraha pred vetrom od 7.00 h do 20.00 h. Týka sa okresov Martin, Dolný Kubín, Ružomberok, Tvrdošín, Námestovo, Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Brezno a Poprad. V polohách približne nad 1400 metrov nad morom môže vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.