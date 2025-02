Hasiči zachraňovali osobu zasypanú v šachte v Moste pri Bratislave

Hasiči vyťahovali osobu zasypanú v šachte (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor)

"Postihnutá osoba mala nohy zasypané na dne šachty. Hasičom sa podarilo stabilizovať stenu výkopu, ktorá siahala do hĺbky takmer štyri metre, lopatami a rukami vyhrabali zem okolo pacienta a po konzultácii so záchrannou zdravotnou službou osobu vytiahli pomocou nosidiel," priblížili hasiči. Následne pacient bol letecky transportovaný do nemocnice.

