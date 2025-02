Nový odporný ťah podvodníkov: Zneužili identitu gynekologičky, aby od žien dostali fotky! Pozor, nenaleťte im

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Predstavte si situáciu - zháňate gynekológa, zistíte, že v susednej obci otvára jedna lekárka novú ambulanciu, reagujete na inzerát, ktorý zdieľala vedenie vašej samosprávy... a zistíte, že išlo o podvod. Nie, nie je to scenár z amerického filmu, ale realita, ktorú museli riešiť mnohé ženy posledné dni v obci Výčapy-Opatovce a Jelšovce v okrese Nitra. Aj keď gynekologička MUDr. Mária Kubalová reálne nedávno ambulanciu v obci Výčapy otvorila, no inzerát, ktorý zverejnila obec Jelšove, obsahoval pravé číslo do ambulancie, no mail už bol falošný. Na problém následne gynekologička, ktorá je známa na sociálnej sieti a má tisíce sledovateľov, po tom, ako zistila, čo sa deje, upozornila na sociálnej sieti.

"Na Slovensku existujú podvodné skupiny, ktoré si vytvárajú Google účty existujúcich gynekologických ambulancií. Aby vyzerali vierohodne, použijú adresu a telefonické číslo ambulancie, mail je podvodný. Tieto skupiny fungujú za účelom získať intímne informácie a fotografie," upozornila lekárka. Ako ďalej dodala, vec sa rozhodla riešiť, a to tak, že na mail napísala pod falošnou identitou - ako 17-ročná žena, ktorá sa chce zahlásiť ako pacientka a má ťažkosti.

Po čase, keď prestala s podvodníkmi komunikovať, ju žiadali a vyzvali, aby poslala fotografie opisovaného problému. S informáciami išla aj na políciu, kde však problém nevedeli prijať ako trestné oznámenie pre nedostatok dôkazov, ba čo viac, vec by bola klasifikovaná len ako priestupok. Ako dodala, jedna z pacientok jej už opísala príbeh, ako sa zahlásila k jednému lekárovi, no po tom, ako jej od neho začali chodiť zvláštne emaily, v ktorých pacientku žiadal o intímne fotografie problému, rozhodla sa zmeniť lekára.

Ženám, ktoré hľadajú nového gynekológa, preto radí, ako sa nedať nachytať podvodníkmi. Upozorňuje, že lekári nikdy nežiadajú intímne fotografie mailom. "Overte si, či email, ktorý ste si našli niekde na internete, skutočne patrí ambulancii. Ak niekto "na druhej strane" žiada od vás citlivé informácie a fotky, v žiadnom prípade neposielajte a email zablokujte. Lekár od vás nikdy nebude žiadať posielanie fotiek (ani fotky výtoku či vložky) Takto konzultácia zdravotného stavu nefunguje," upozornila na záver s tým, že si ženy majú vždy dopredu overiť, akým spôsobom ambulancia objednáva, prípadne konzultuje zdravotný stav.