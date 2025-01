Rozkol medzi Migaľom a Šutajom Eštokom sa vyostruje: Prehovorila inšpekcia, exhlasák vraj zavádza!

Úrad inšpekčnej služby sa vyjadril k tvrdeniam Samuela Migaľa. (Zdroj: Topky/Ramon Leško, Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Očakávalo sa, že po tom, ako už exposlanec za Hlas-SD Samuel Migaľ naplno prehovoril, zdvihne sa obrovská vlna odporu z radov koalície. Tá sa teraz zdvihla aj zo strany štátneho orgánu, ktorý sa ohradzuje voči slovám Migaľa o predvolávaní na výsluch. Poslanec naznačoval a nazdával sa, že tieto výsluchy mali súvisieť so zverejnením statusu o citlivých dokumentoch. Podľa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) to je presne naopak.

Celý prípad začal eskalovať po tom, ako sa bývalý poslanec za Hlas-SD Samuel Migaľ rozhovoril pre Denník N. V ňom už reagoval de facto po svojom vylúčení zo strany na viaceré záležitosti v strane a v podstate skritizoval väčšinu ministrov. Výnimkou nebol ani šéf rezortu vnútra a jeho bývalý stranícky šéf Matúš Šutaj Eštok, ktorý sa mal podľa jeho tvrdení dopustiť prehrešku.

"Aj keď sme o tom rozprávali veľmi, veľmi otvorene a veľmi detailne pánovi ministrovi vnútra, tak on stále chcel od nás nejaký dôkaz. Prirovnal som to k tomu, ako keby niekto robil daňový podvod a chce na to faktúru," povedal v rozhovore Migaľ.

archívne video

Matúš Šutaj Eštok: Novou policajnou prezidentkou bude Jana Maškarová (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Zverejnenie citlivých dokumentov na podnet ministra

"Ale viete, keď sa vám začnú diať také veci ako mne, že po odvolávaní Michala Šimečku, kde som sa jasne dopredu vyjadril, že nebudem hlasovať za jeho odvolanie, sa mi začala ozývať inšpekcia ministerstva vnútra, ktorá priamo spadá pod ministerstvo, že ma zrazu chce vypočúvať vo veci zverejnenia nejakých materiálov ... čo som, mimochodom, dostal ako úlohu priamo od ministra vnútra ," posťažoval sa Migaľ.

Samuel Migaľ (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Buď je zlý minister alebo tu niečo nie je v poriadku

Vyhodený poslanec sa tu však nezastavil. "Následne vám vyšetrovateľ posiela list, že vás chce vypočúvať, nech si dohodneme termín. O dva dni vám povie, že v tento konkrétny termín príďte do Žiliny. Nemám s tým problém, pôjdem vypovedať. Ale keď to poviete ministrovi vnútra, pod ktorého spadá inšpekcia, a on nevie o tom, že má ísť vypovedať poslanec? V takom prípade je zlý minister vnútra alebo o tom naozaj vie a nepovie to, a potom niečo nie je v poriadku," vyjadril sa Migaľ, ktorý sa dokonca priznal, že k ministrovi neprechováva dôveru.

Podľa Migaľa sa citlivé dokumenty mali týkať vyšetrovania v kauze "čurillovcov". "Musel by som to dohľadať, nejako som sa tomu detailne nevenoval," doplnil Migaľ v rozhovore s tým, že mal ísť vypovedať ako svedok.

Úrad inšpekčnej služby rozhodne nezdieľa Migaľov pohľad na vec

Medzičasom sa na medializované tvrdenia Migaľa pozrel samotný Úrad inšpekčnej služby (ÚIS). Ten sa ohradil voči jeho vyjadreniam. Vraj ho vôbec účelovo nepredvolávali. "Úrad inšpekčnej služby sa ohradzuje a vylučuje akékoľvek účelové predvolávanie konkrétnych osôb na vykonanie výsluchu. Potreba vypočutia svedka Samuela Migaľa vyplynula z pokynu dozorového prokurátora," vysvetlil úrad, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zverejnenie informácií o realizačnom návrhu NAKA spustil ďalší sled udalostí

Trestné oznámenie prijaté Úradom inšpekčnej služby (ktoré bolo podané za únik realizačného návrhu z NAKA) sa podľa úradu netýkalo zverejnenia statusu svedka Samuela Migaľa. "Trestné oznámenie sa týkalo zverejnenia realizačného návrhu NAKA na inej verejnej platforme ako aj inou osobou dňa 13. januára 2024. Z mediálneho prostredia vyplýva, že svedok Samuel Migaľ zverejnil status so záznamom z NAKA až nasledujúce dni," popisuje Úrad inšpekčnej služby.

Vypočutie Migaľa podľa úradu navrhol v sťažnosti až oznamovateľ, s čím sa stotožnil dozorujúci prokurátor a vyšetrovateľovi uložil pokyn vykonať výsluch samotného Migaľa. "Z uvedeného dôvodu vyšetrovateľ v januári predvolal svedka Migaľa na výsluch. Ak z výsluchu svedka vyplynie dôvodnosť na predvolanie ešte inej osoby, napríklad ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka, vyšetrovateľ si ho predvolá," uzavrel úrad.