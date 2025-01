Tvrdá rana pre motoristov zo satelitov Bratislavy: Zjednosmernenie frekventovanej cesty? Návrh spustil búrlivú diskusiu!

(Zdroj: FB / Obec Miloslavov)

"Opilecká", ako mnohí poznajú, spája bratislavské Podunajské Biskupice so satelitmi neďaleko Bratislavy. Na jej konci sa motoristi vedia jednoducho dostať do Mostu pri Bratislave, Miloslavova aj Dunajskej Lužnej.

V čase, keď sa staval južný obchvat Bratislavy D4R7, sa cesta na čas uzatvorila. Zhotoviteľ diaľnice vtedy cestu potiahol ponad diaľnicu a natiahli na ňu nový asfalt. V tom čase sa však motoristi sťažovali, že cesta je užšia, ako pôvodne a ak ide napríklad v protismere nákladiak, musia sa mu vyhýbať na kraj cesty. Od znovuotvorenia cesty ubehol istý čas, no v poslednom čase sa na nej stalo viacero vážnejších nehôd. Starosta Podunajských Biskupíc Roman Lamoš, pod ktoré cesta patrí, teraz predstavil svoj plán, čo s cestou ďalej. Viacerých motoristov tým však pobúril.

Zjednosmernenie?

To, čo ďalej s cestou, predstavil starosta Biskupíc v piatok popoludní na sociálnej sieti. Poukázal na to, že kedysi cesta slúžila na presun po bicykloch, keď sa chceli Bratislavčania ísť kúpať na Košariská do Dunajskej Lužnej. "Celá cesta patrila prakticky len nám, cítili sme sa bezpečne, iba sem-tam okolo nás prefrčalo auto či poľnohospodárske vozidlo. Tak ako mnoho vecí okolo nás, aj „Opilecká“ však už dávno nie je to, čo bývala pred zhruba tridsiatimi rokmi," začal Lamoš. V súčasnosti sa podľa starostu presun po ceste na bicykloch rovná samovražde z dôvodu hustej premávky áut. Poukázal na to, že motoristi nie sú nebezpeční len pre chodcov či motoristov, ale častokrát aj sami pre seba.

"Jeden dôkaz za všetky nám ponúkol aj tento týždeň, kedy sa tu s vážnymi následkami zrazili čelne dve osobné vozidlá...Tému „ako ďalej s Vinohradníckou“, ktorá nespĺňa technickú normu a nezodpovedá bezpečnej obojsmernej premávke, nosím v hlave už dlho. Komunikujem o nej s krajským dopravným inšpektorátom aj ministerstvom dopravy, a som preto rád, že včera sa táto horúca téma otvorila aj na našej komisii, ktorá má v agende cestné hospodárstvo. A ešte viac ma potešila korektná diskusia a spoločný záujem urobiť z Vinohradníckej jednosmernú cestu. Viem, bol by to pre mnohých (najmä vodičov prichádzajúcich do Biskupíc či prechádzajúcich cez Podunajské Biskupice) asi pomerne tvrdý zásah do zvykovej dopravy, ale bezpečnosť je v tomto prípade prvoradá. Verím, že v tomto nájdeme spoločnú reč so všetkými kompetentnými a čoskoro vrátime na Vinohradnícku podmienky a pocit, aký sme zažívali v našej mladosti," uzavrel Lamoš.

Starosta Miloslavova o ničom nevedel

To, či starosta bratislavskej mestskej časti komunikoval na túto tému so starostom obce Miloslavov Milanom Baďanským, ktorej obyvatelia využívajú túto cestu najviac, sme sa pýtali samotného zástupcu samosprávy. "O zámere pána starostu som sa dozvedel len zo sociálnych sietí," napísal pre Topky.sk. Následne napísali vyjadrenie aj na sociálnu sieť.

"Môžeme potvrdiť, že obec Miloslavov sa o zámere zjednosmernenia dozvedela len teraz a spoločne s ostatnymi dotknutými obcami bude apelovať na širšiu a odbornú diskusiu na tému dopravy a využívania “Opileckej”. Zároveň veríme, že komunikovaný výstup z komisie územného plánu, výstavby, životného prostredia, odpadov a cestného hospodárstva starostom mestkej časti je len neštastne zvolená forma naštartovania diskusie na tému zlepšenia bezpečného dopravného toku cez Vinohradnícku ulicu. Budeme iniciovať stretnutie a diskusiu so starostom Romanom Lamošom a starostami okolitých obcí," napísal.

Ako mnohí z vás, aj my sme zachytili na sociálnych sieťach komentár starostu mestkej časti Podunajské Biskupice týkajúci... Posted by Obec Miloslavov on Friday, January 24, 2025

Búrlivá diskusia

K celej veci sa na sociálnej sieti spustila búrlivá diskusia. A to ako v skupine obyvateľov Miloslavova, tak aj pod samotným statusom starostu Podunajských Biskupíc. "Strašný nezmysel. Tá cesta mala byť rozšírená, nie toto. Ľudia z Miloslavova majú 3 možnosti ako sa dostať do BA, opilecka je najrýchlejšia. Rovinku nemá zmysel ani spomínať a Studené potrebuje kruháč alebo semafor. Jednosmerná opilecka je asi najlhlupejsi nápad aký som za dlhý čas počul," napísal jeden z diskutujúcich. "Chodím tadiaľ denne. Kvôli pár cyklistom, čo tadiaľ jazdia, chcete znemožniť najrýchlejšiu cestu do Bratislavy z Miloslavova a upchať tak znova Most pri Bratislave a Dunajskú Lužnú/Rovinku. Asi pred pol rokom sa tam robilo sčítanie dopravy. Tak asi máte predstavu, koľko áut denne tadiaľ prejde a ako veľmi by to zaťažilo ostatné 2 jediné prístupové cesty do Miloslavova a Alžbetinho dvora. Spravte z nej cestu 1. triedy a rozšírte ju pre plnohodnotné 2 jazdné pruhy plus cyklocestu vedľa cesty. Jediné idealne riešenie ku spokojnosti aj motoristov aj cyklistov. Za nehodu nemôzže cesta, ale nepozornosť vodiča," napísal ďalší.

"Pán starosta si samozrejme rieši svoj piesoček, a tym je obmedzenie áut v obci. Tento krok - ak k nemu dôjde - spôsobí preťaženie ostatných cestných privádzačov z a do okolitých dedín. Len ďalšie nesystematické opatrenie. Keďže nikto systematicky nerieši udržateľný a komfortný spôsob prepravy ľudí za pracou zo satelitných obcí," upozornila iná diskutujúca. Svoj pohľad k veci priblážil aj jeden z diskutujúcich, ktorý po ceste jazdieva na bicykli. "Ja po tej ceste chodievam ako cyklista aj niekoľkokrát týždenne (od jari do jesene) do práce v Bratislave. Nie je to najbezpečnejšia cesta, ale ak tam je niečo nebezpečné, tak to sú porasty okolo cesty, ktoré neumožňujú ísť kontinuálne po celej dĺžke po krajici (či už bicyklu, alebo keď sa vyhýbajú autá). Za tri roky som tam nemal ani jeden stret s autom," priblížil. "V prvom rade by sa mohli orezat stromy a kríky pretože presahujú hrubými konármi miestami aj 20 cm do cesty. Nech si pozrú cestu smerom na studené ako to ma vedľa cesty vyzerať. Keby po Vinohradníckej nejazdili občas traktory tak už je zarastená že by ani bicykel neprešiel," napísal ďalší diskutujúci.