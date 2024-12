V Košiciach odštartovali pilotný projekt telových kamier pre policajtov

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)

Telovú kameru majú využívať počas vykonávania služobnej činnosti a služobného zákroku. "Pred vykonaním služobného zákroku bude policajt povinný informovať osobu, že výkon služobnej činnosti bude podľa zákona o Policajnom zbore zaznamenávaný," uvádza.

archívne video

Mestská polícia v Bratislave od marca používa telové kamery, zatiaľ ich má 28 (Zdroj: TASR/Jakub Popelka)

Pripomína, že takýmto spôsobom sa bude dokumentovať nielen služobný zákrok a činnosť konkrétneho policajta, ale aj správanie sa inej osoby voči policajtovi, keďže služobné zákroky a postupy bývajú neraz spochybňované. "Záznamy budú zároveň slúžiť policajtovi aj na jeho ochranu, aby jeho tvrdenie mohlo byť doložené zvukovým a obrazovým záznamom, ktorý táto telová kamera bude vyhotovovať," spresňuje.

🚨V KOŠICIACH DNES ODŠTARTOVAL PILOTNÝ PROJEKT TELOVÝCH KAMIER PRE POLICAJTOV📹 ➡️V rámci pilotného projektu boli... Posted by Polícia SR - Košický kraj on Sunday, December 1, 2024

Opatrenie prišlo po medializovanom incidente v Košiciach

Dodáva tiež, že všetky údaje zozbierané telovou kamerou počas výkonu služby budú po ukončení služby a umiestnení kamery do dokovacej stanice nahraté a ich vymazanie nebude možné. Prístup k týmto údajom bude mať nadriadený, ktorý na základe týchto podkladov bude môcť vyhodnotiť činnosť policajta.

Prezident Policajného zboru Ľubomír Solák v novembri avizoval, že zbor plánuje od 1. decembra zaviesť pilotný projekt telových kamier v Bratislave a Košiciach, pričom do Bratislavy by malo prísť šesť a do Košíc desať kamier. Ľudskoprávna odborná verejnosť žiada od politikov plošné nasadenie kamier roky. Opatrenie prišlo po medializovanom incidente v Košiciach, kde mal policajt počas služby 5. novembra spôsobiť zaistenému mužovi zranenia, ktorým na druhý deň v nemocnici podľahol.