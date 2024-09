Podpora z okolia môže pomôcť znížiť stres u ľudí zasiahnutých povodňami, uviedla Liga za duševné zdravie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Ľuďom nachádzajúcim sa v zaplavených oblastiach možno pomôcť prakticky, ale aj emocionálne. Podpora z okolia im môže výrazne pomôcť pri zmiernení stresu a zvládaní krízy. Poukázala na to Liga za duševné zdravie (LDZ).

Odporúča byť s blízkym či so známym, ktorého zasiahli povodne, v pravidelnom kontakte, zaujímať sa, ako sa má, a poskytnúť mu pocit bezpečia. Dôležité je takisto podľa nej nezľahčovať situáciu. "Vyhnite sa vetám typu 'To bude dobré' alebo 'Zvládneš to'. Namiesto toho uznajte jeho pocity a zložitú situáciu. Povedzte napríklad: 'Je normálne, že sa cítiš vystresovaný a bezmocný v takejto situácii', 'Som tu pre teba'," vysvetlili.

archívne video

Spadnuté stromy v Bratislave po silnom vetre a dažďoch (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)

Pomôcť možno podľa LDZ napríklad aj hľadaním a poskytnutím najnovších informácií o situácii v zasiahnutej oblasti. "Pomôžte mu identifikovať najbližšie miesta, kde môže dostať základné zásoby alebo kde môže nájsť dočasné prístrešie. (...) Ak je v oblasti s obmedzeným prístupom k informáciám, pomôžte mu skontaktovať sa s miestnymi úradmi, so záchrannými zložkami alebo s charitatívnymi organizáciami, ktoré poskytujú pomoc," priblížila liga.

(Zdroj: TASR - Jaroslav Novák)

Ak je to možné, je podľa nej vhodné zvážiť aj fyzickú pomoc, či už pri obnove poškodeného majetku, pri upratovaní, pri sťahovaní alebo praktických záležitostiach. "Vaša prítomnosť v tejto fáze môže byť rovnako dôležitá ako emocionálna podpora počas záplav," podotkli odborníci. Dodali, že rovnako možno pomôcť finančne či materiálne. "Ak máte možnosť, môžete zvážiť, či by ste mu finančne nepomohli pokryť náklady na dočasné ubytovanie, potraviny alebo nevyhnutné potreby," uviedla liga.

Zdôraznila, že dôležitá je aj podpora po kríze. "Psychické dôsledky katastrofy často trvajú dlhšie než samotná udalosť. Pokračujte v podpore svojho blízkeho aj po tom, ako sa situácia upokojí. Niektorí ľudia môžu trpieť posttraumatickým stresom, stratou a poškodením majetku alebo neistotou, čo sa týka budúcnosti. Mnohí stratia pre nich cenné veci, prídu o strechu nad hlavou, bezpečie. Vaša dlhodobá podpora im môže pomôcť vyrovnať sa s následkami," vysvetlila liga. V prípade potreby radí podporiť blízkych, aby vyhľadali odbornú pomoc.