Opozícia podľa Šutaja Eštoka zneužíva situáciu s vyhrážkami školám

BRATISLAVA - Opozícia podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) zneužíva situáciu s výhražnými správami slovenským školám. Minister to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.

"Podobnú situáciu zažívajú aj v susednej Českej republike. No tam som nezaregistroval, že by tamojšia opozícia vytĺkala politický kapitál a vyzývala kohokoľvek na odstúpenie," vyhlásil minister. Slovenskú opozíciu vyzval, aby sa "prestala priživovať na ľudskom nešťastí". Minister zároveň obhajoval zámer zaviesť na školách kamerové systémy, ktoré by podľa neho zvýšili ochranu žiakov aj školského personálu.

Minister by chcel najneskôr do konca septembra priniesť na rokovanie vlády materiál o Národnom projekte kamerového systému pre základné a stredné školy. Projekt by mal podľa Šutaja Eštoka pomôcť pri odhaľovaní hybridných hrozieb. Bývalý štátny tajomník rezortu vnútra Martin Královič zámer kritizoval a označil ho za placebo.