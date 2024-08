Obľúbený obchod Slovákov má VEĽKÝ problém. Predajcovia spustili protest, toto chcú zmeniť

Na Slovensku vystupuje mnoho obľúbených internetových obchodov zo zahraničia, ktoré tunajším zákazníkom učarovali predovšetkým rozmanitou ponukou tovarov za atraktívne nízke ceny. No žiaľ, niektoré z nich majú aj temnú stránku. Exemplárnym príkladom je čínsky e-shop Temu, ktorý sa v posledných týždňoch zaplietol do viacerých kontroverzií. Po novom musí čeliť vážnemu bojkotu zo strany obchodníkov, a to kvôli údajným nespravodlivým pokutám, informuje TECHBYTE.