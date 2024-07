Svätá omša arcibiskupa Nicolu Girasoliho v Nitre: TOTO odkázal veriacim! Prítomný bol aj prezident SR Peter Pellegrini

Prezident SR Peter Pellegrini počas svätej omše arcibiskupa Nicolu Girasoliho v Nitre (Zdroj: TASR/TASR/Veronika Mihaliková, Facebook/Peter Pellegrini)

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda na Svätoplukovom námestí v Nitre (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Arcibiskup Girasoli pripomenul, že potrebujeme byť jednotným národom, rešpektujúcim naše rozdielnosti, myšlienky, správanie a kultúrne postoje. "Rozdiely a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty, naopak, rozdielnosť jednotu obohacuje. Ani v parkoch nie sú všetky kvety rovnakej farby a vône. Ak by boli, bolo by to veľmi smutné," povedal vo svojej kázni.

Pripomenul, že jednota znamená kráčať spolu a rešpektovať sa, nie však byť rovnakí. "Cyril a Metod prišli na naše územie z veľkej diaľky a stretli sa tu s kultúrou, ktorá bola veľmi odlišná od tej ich. Prišli sem hlásať, nie nanucovať evanjelium," poukázal na odkaz solúnskych bratov.

Prezident Pellegrini aj ďalší štátnici

Slová arcibiskupa Girasoliho o potrebe jednoty a súdržnosti národa si na námestí vypočuli tisícky veriacich z celého Slovenska vrátane prezidenta SR Petra Pellegriniho, podpredsedu Národnej rady (NR) SR Petra Žigu (Hlas-SD), povereného výkonom právomocí predsedu NR SR, členov vlády, poslancov, predstaviteľov spoločenského, kultúrneho a cirkevného života.

NIKDY NESMIEME ZABUDNÚŤ NA TO, KTO SME, KTO SÚ NAŠI PREDKOVIA A ČO MUSELI OBETOVAŤ Som rád, že si na celom Slovensku... Posted by Peter Pellegrini on Friday, July 5, 2024

Chceme vidieť našu krajinu jednotnú

Podľa slov Girasoliho musíme v našej spoločnosti znova objaviť hodnoty participácie a vzájomného porozumenia. "Konajme ako partneri napriek našim odlišnostiam. Ak má národ rásť, musí ostať jednotný. Jednota je veľmi dôležitá aj na posilnenie dialógu medzi generáciami, aj na obnovenie vzájomnej dôvery. Chceme vidieť našu krajinu jednotnú, stmelenú spoločnými hodnotami, chceme ju vidieť napredovať, rásť," dodal.

Slávnostná svätá omša pri príležitosti národnej púte k sv. Cyrilovi a Metodovi v Nitre (Zdroj: Facebook/Mesto Nitra)

Arcibiskup skonštatoval, že urobiť prvý krok k zmiereniu a pochopeniu nie je prejavom slabosti, ale múdrosti pre dobro všetkých. "Aj keď situácia vo svete nie je povzbudivá, neprestávajú vojny, musíme veriť, že pokoj je možný a je možný lepší svet," povzbudil arcibiskup veriacich. Mestskými slávnosťami si Nitra každoročne pripomína svoju slávnu históriu a v tomto roku aj 1161. výročie príchodu solúnskych bratov Konštantína a Metoda na územie Veľkej Moravy.