Najnovší prieskum odhalil ŠOKUJÚCI ZVRAT: Náskok jasného favorita sa zmenšuje! Zostava novej koalície nie je vôbec istá

BRATISLAVA – Pokiaľ by sa parlamentné voľby konali už tento víkend, výsledok by sa oproti predošlým prieskumom výrazne nelíšil. Strana Smer-SD podľa posledného volebného modelu Agentúry AKO pre reláciu TV JOJ Na Hrane potvrdila svoju dominanciu. Výrazný náskok oproti ľavicovému súperovi Progresívne Slovensko sa však začína strácať. V hre je tak ešte veľa možností. Ak by sa vzorka respondentov zhodovala s reálnym výsledkom septembrových volieb, parlamentná koalícia by mohla hrať v úplne iných farbách.

Podľa najnovšieho volebného modelu by sa so ziskom najväčšieho počtu hlasov prebojovala strana Smer-SD, ktorej by vo svojej voľbe prejavilo dôveru až 19,2% voličov. Na druhom mieste by sa umiestnilo Progresívne Slovensko, ktorému do prvého miesta oproti predošlým prieskumom chýba výrazne menej percent.

So ziskom 17,8% by tak na vedúci smer strácali len 1,4% všetkých voličov, ktorý by sa zúčastnili parlamentných volieb. Na treťom mieste by sa napokon umiestnila strana Hlas-SD, ktorej by vo voľbách dôverovalo až 15,0% voličov.

Podľa volebného modelu by si voliči v parlamente priali vidieť aj koalíciu OĽaNO a priatelia, ktorá by so ziskom 7,2% úspešne pokorila kvórum potrebné pre koalície (7%). Do parlamentných lavíc by si napokon zasadli aj poslanci SaS (6,6%), Republiky (6,3%), KDH (6,2%) a SNS (5,9%). Parlamentnú deviatku by uzavrela Kollárova Sme rodina so ziskom 5,7% rozhodnutých voličov.

Za bránami parlamentu by ostali Demokrati (2,9%), Aliancia (2,5%), Modrí, Most-Híd (2,1%) a ďalšie trany. Ani jedna zo strán, ktoré by sa podľa volebného modelu do parlamentu nedostala by nepokorila ani hranicu 3%, potrebnú na získanie štátnej dotácie.

Najviac kresiel by obsadil Smer, najmenej Sme rodina

Rozloženie síl v parlamente by podľa výsledkov hlasovania voličov, ktorý sa rozhodli prísť k volebným urnám vyzeralo tak, že najväčší počet kresiel (32) by obsadili poslanci strany Smer-SD. Progresívne Slovensko by získalo 30 mandátov a Hlas by v parlamente zastupovalo 25 poslancov. OĽaNO a priatelia by v parlamente zasadli na 12 kresiel, SaS na 11, zhodne so stranou Republika. KDH a SNS by v parlamente obsadili taktiež zhodne po 10 kresiel a parlamentnú sto päťdesiatku by uzavrela Sme rodina s 9 poslancami.

