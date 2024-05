Hviezda Prison Break opísala natáčanie slávneho seriálu: Nechutné, čo jej mal urobiť jeden z kolegov!

Sarah Wayne Callies (Zdroj: Profimedia)

Seriál Prison Break mal svoju premiéru v roku 2005 a takmer okamžite sa stal obrovským hitom. Viacerí herci, ktorí sa v ňom objavili, si okamžite získali množstvo fanúšikov po celom svete a jednou z jeho najväčších hviezd bola aj Sarah Wayne Callies.

Aj napriek tomu, že jej úloha doktorky Sarah Tancredi priniesla veľkú slávu, tak na natáčanie seriálu nemá vôbec dobré spomienky. Jeden z jej kolegov, ktorého však nekonkretizovala, ju mal dokonca opľuť.

„Nedávno som tento seriál pozerala a spätne som ocenila to pekné, čo som počas natáčanie zažila. Aj napriek tomu to však bola veľká výzva, pretože som bola jediná žena naokolo. Jeden z hercov, ktorý sa v seriáli objavil, mi napľul do tváre," povedala herečka v podcaste Broad Ideas. Okrem toho však uviedla, že väčšina jej kolegov boli ozajstní džentlmeni a odniesla si celoživotné priateľstvá.

