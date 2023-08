Najnovší PRIESKUM vystrelil Smer ešte vyššie: Volila by ho pätina voličov! O druhé miesto bojujú PS a Hlas

Brífing strany Smer s témou, ktorú nazvali: "OĽaNO chráni zlodejov." (Zdroj: Topky/ Maarty, Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA – Víťazom volieb by sa stala strana Smer-SD. Jej náskok dokonca ešte narástol o takmer dve percentá. Hlas by mu hodilo až 20 percent voličov. Nasleduje ho Progresívne Slovensko so ziskom 15 percent hlasov. Tretia by bola strana Hlas-SD s 14,2 percentami.

Video: O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo skoro 73-tisíc občanov (Zdroj: Topky/Maarty)

Ukázal to prieskum agentúry Focus pre TV Markíza. Hnutie Republika by získalo 8,8 percenta. Nasleduje koalícia OĽaNO, ktorej v prieskume namerali 6,4 percenta. Koalície však potrebujú na zvolenie až 7 percent. Matovič a spol. by tak skončili mimo parlamentu.

(Zdroj: Facebook/FOCUS Marketing & Social Research)

Naopak, brány parlamentu by prekročilo KDH (6,1 percenta), SaS (6,1 percenta), SNS (5,1 percenta) aj Sme rodina (5,1 percenta). Pod hranicou 5 percent by sa ocitli strany Aliancia (3,4 percenta) a Demokrati (3,1 percenta), Zvyšné strany dostali menej ako 3 percentá hlasov.

V prepočte na mandáty by víťazný Smer získal v parlamente 37 kresiel. PS by malo 28 poslancov, Hlas by obsadil 27 kresiel, Republika 16, KDH a SaS by mali zhodne po 11 poslancov a SNS a Sme rodina zhodne po 10 poslancov.

Prieskum sa konal v dňoch 9. 8. až 16. 8. na vzorke 1009 respondentov. Bola im položená otázka: „V septembrových voľbách kandiduje 25 politických strán a hnutí. Plánujete sa ich zúčastniť? Ak áno, ktorú z nich plánujete voliť?“