Vedci potvrdili jednu z kľúčových predpovedí Alberta Einsteina: Toto slávny fyzik tušil už pred 100 rokmi!

Štúdia výskumníkov z Katedry fyziky na Oxfordskej univerzite, publikovaná v časopise Monthly Notices of the Astronomical Society, poskytla úplne prvý pozorovací dôkaz, že okolo čiernych dier existuje takzvaná „potápajúca sa oblasť“. V normálnej reči ide o oblasť okolo čiernych dier, kde hmota prestane krúžiť okolo diery a namiesto toho padá priamo dovnútra. A nielen to, vedci zistili, že táto oblasť má jedny z najsilnejších gravitačných síl, aké boli kedy nájdené v galaxii Mliečna dráha. Štúdia sa zamerala na menšie čierne diery relatívne blízko Zeme s použitím röntgenových údajov z vesmírnych teleskopov NASA Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) a Neutron Star Interior Composition Explorer (NICER).

Einsteinova teória tvrdí, že keď sú častice dostatočne blízko k čiernej diere, je nemožné, aby nasledovali kruhové dráhy. Namiesto toho sa rýchlo „ponárajú“ smerom k čiernej diere rýchlosťou blízkou rýchlosti svetla. Práve túto oblasť vedci po prvý raz do hĺbky študovali, aby lepšie porozumeli sile generovanej čiernymi dierami. „Je to prvý pohľad na to, ako plazma, odlúpnutá z vonkajšieho okraja hviezdy, podstúpi konečný pád do stredu čiernej diery, čo je proces, ktorý sa odohráva v systéme vzdialenom asi desaťtisíc svetelných rokov,“ povedal Andrew Mummery z Oxfordskej univerzity, ktorý štúdiu viedol, píše portál Independent.

„Naozaj vzrušujúce je, že v galaxii je veľa čiernych dier a teraz máme novú silnú techniku ​​na ich použitie na štúdium najsilnejších známych gravitačných polí,“ uviedol ďalej. Astrofyzici sa už nejaký čas snažia pochopiť, čo sa deje v blízkosti povrchu čiernej diery. Nové zistenia im pomohli odhaliť dôležité detaily. „Einsteinova teória predpovedala, že tento prepad bude existovať, ale toto je prvýkrát, čo sme boli schopní demonštrovať, že sa tak deje. Predstavte si to ako rieku, ktorá sa mení na vodopád – doteraz sme sa pozerali na rieku. Toto je náš prvý pohľad na vodopád,“ dodal Mummery.