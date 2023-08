VIDEOROZHOVOR Šéf záchranárov otvorene: O bolesti zo straty blízkych priateľov, silných príbehoch a o nezmyselnom zatknutí políciou

(Zdroj: Topky.sk/Ján Zemiar)

Dokázal sa vysporiadať s nezmyselnou smrťou najlepšieho kamaráta záchranára?

Pred rokmi mu zomrela ďalšia kamarátka, ktorej sen bol umiestniť defibrilátory po celom Slovensku. Prečo si osvojil túto myšlienku a ako to dopadlo?

Koľko ľudských životov zachránil a s čím sa dodnes nedokáže zmieriť?

VIDEOROZHOVOR TU

Na prvom mieste kandidátky KDH kandiduje Milan Majerský a z posledného miesta František Majerský. Čo majú dvaja ľudia s rovnakým menom spoločné?

Kým som nepoznal predsedu osobnejšie, bolo to len meno. Evidoval som ho ako župana a človeka, ktorý nám pomáhal pri súťažiach. Keď som ho spoznal bližšie, zistil som, že máme podobnú črtu. Nevieme ľuďom povedať nie a snažíme sa každému pomôcť. A to Majerskí majú v sebe. A rovnako nás spája aj výška postavy.

Politické strany na 150. miesta postavili silných a známych kandidátov. Koho to bol nápad kandidovať z posledného miesta, ktoré preslávil líder OĽaNO?

Bol to nápad predsedu. Mne bolo jedno, aké číslo na kandidátke dostanem. Nakoniec sa mi zapáčila myšlienka prvý a posledný Majerský.

V minulosti ste s kolegom boli zatknutí pred Národnou radou počas protestu pre zlý stav v zdravotníctve. Čo sa vtedy stalo?

V parlamente bol návrh na zvyšovanie platov záchranárov. Nijakým spôsobom sme do toho neboli zaangažovaní, hoci počas kovidu záchranári boli spomínaní ako najdôležitejší ľudia. Keď sa to malo naozaj riešiť, nestalo sa nič. Ako skupina záchranárov sme sa dohodli, že prídeme pred parlament a jednoduchým potleskom im „poďakujeme“, ako sa k nám zachovali a ako nám „pomohli“. Hneď po skončení potlesku mňa a kolegu zobrala policajná hliadka a išli sme na policajnú stanicu. Boli sme zadržaní, vypočúvaní a nakoniec prepustení.

Na policajnú stanicu za vami prišli predstavitelia Smeru – SSD a predseda Sme rodina Boris Kollár chcel za vás zaplatiť aj pokutu, ktorú ste mali dostať.

Prišiel Robert Fico a neskôr aj Robert Kaliňák, ktorý nám chcel ponúknuť právne služby. S kolegom sme všetku pomoc odmietli. Nechceli sme problém politizovať. Povedali sme im jasne, že keď nám chcú pomôcť, tak nech nám pomôžu zákonmi v parlamente. Tam je priestor na zmenu zákonov a riešenie, nie na politické hry. Pri výsluchu sme sa zastupovali sami. Rovnako sme odmietli aj ponuku Borisa Kollára na zaplatenie pokuty. Nie sme žiadni chudáci, aby sme museli byť odkázaní na nejakého politika. Za svoje činy a skutky si má každý niesť svoju zodpovednosť.

Policajti vám chceli dať pokutu a vy ste ju odmietli. Mala vám byť udelená v správnom konaní. Dostali ste ju a koľko ste zaplatili?

Do dnešného dňa sme pokutu nedostali. Generálna prokuratúra to celé zmietla zo stola.

Necítite na 150. miestach konkurenciu?

Evidujem zatiaľ len troch známejších politikov. Úprimne, ani to neriešim. Samozrejme, že sú to známejší politici ako ja...

Vy ste ale ten, ktorý zachraňuje životy...

Pri takomto porovnaní áno. Ale čo sa týka politiky, tak nie. Ak by to malo byť o záchrane životov, mal by som byť jednotka a nie 150 ka. Prišiel som KDH pomôcť a chcem, aby sa dostali do NR SR. KDH je slušná strana.

Boli ste členom predsedníctva Za ľudí. Odišli ste. Ľudia vás poznajú z Popradu, kde ste kandidovali na post primátora a boli ste najväčším konkurentom a vyzývateľom primátora Danka. Mali ste silnú podporu. Prečo ste sa rozhodli ísť do vysokej politiky?

Je to vyústenie mojej politickej kariéry. V komunálnej politike som piaty rok. Nabral som skúsenosti. Od posledných komunálnych volieb som aj rok župným poslancom v Prešovskom kraji. Zažil som tlaky, pranierovanie, snahy o poškodzovanie mena. S tým sa musí naučiť človek žiť a vysporiadať. Vo vysokej politike mám jediný cieľ, chcem naozaj ľuďom pomáhať. KDH je slušná pravicová strana a treba už pokoj v politike. To odkazovanie a osočovanie už musí skočiť a zbytočne to len rozdeľuje spoločnosť. Vidíme to aj ako záchranári pri našich zásahoch. Spoločnosť je rozdelená, agresívna a plná strachu. Nikdy predtým taká nebola. A musia si to uvedomiť všetci politici. Bojím sa, aby to opäť neskončilo nejakou tragédiou. Milan Majerský vie ľudí spájať.

Kto rozdeľuje viac spoločnosť, Robert Fico alebo Igor Matovič?

Obidvaja majú na tom svoj podiel zodpovednosti. Ani jedna komunikácia nie je správna.

Ste šéfom záchranárov na Slovensku. Je táto práca náročnejšia fyzicky či psychicky?

Je to náročne v oboch smeroch. O to ťažšie je vyrovnávať sa so smrťou. Každý z nás sa s tým musí vyrovnať sám.

Potrebujete pri zvládaní úmrtia aj pomoc psychológov?

Bola tendencia mať na záchrankách aj psychológov. Zatiaľ to majú len niektorí poskytovatelia. K dispozícií by mali byť stále. Každý z nás to rieši po svojom. Je to naozaj ťažké, keď zomiera mnoho ľudí. Rozprávame sa medzi sebou, športujeme...

Ako sa so smrťou vyrovnávate vy?

Našiel som si svoju psychohygienu. V poslednom období som dobrovoľným horským nosičom. V horách som sám so svojou bolesťou, osudom. Potrebujem sa vyrovnať so svojimi myšlienkami. Veľmi mi to pomáha.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH).

Objednávateľ: Kresťanskodemokratické hnutie, Šafárikovo námestie 77/4, 81102 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 00586846

Dodávateľ: Zoznam, s.r.o., Svätoplukova II. 18892/2 A, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 36029076