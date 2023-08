VIDEOROZHOVOR Zbedačovanie musí skončiť, potrebujeme silný štát s kompetentnými ministrami: Ľudia úplne stratili dôveru

Tomáš Drucker, Hlas (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Na Slovensku absolútne chýba diskusia, naopak, do popredia sa v posledných troch rokoch dostali plané sľúby, zástupné témy a hádky. S tým treba čo najskôr skončiť a snažiť sa získať si dôveru ľudí. To sa dá iba tak, že nová vláda začne od prvého dňa riešiť vzniknuté poblémy. Štát musia riadiť ľudia, ktorí sú silní, hovoria o obsahu a nehádajú sa. V takom prúsere, v akom máme ekonomiku, ešte nebola, nedáva si vo videorozhovore servítku pred ústa Tomáš Drucker zo strany Hlas.

Prečo na istú dobu odišiel zo Slovenska?

Myslí si, že situácia s chudobou na Slovensku je kritická?

Aké nástroje má podľa neho štát na zvládnutie krízy na hypotekárnom trhu?

Odkiaľ plánuje vziať strana Hlas peniaze na opatrenia, ktoré navrhuje?

Je zvyšovanie daní po voľbách podľa neho dobrou cestou?

Kto ho v živote najviac ovplyvnil?

VIDEOROZHOVOR TU

Istú dobu vás nebolo na Slovensku vidieť. Prezradíte, kde ste boli a čo ste tam robili?

Bol som na študijnom pobyte v Londýne. Ide o prestížny celosvetový program, bolo tam 52 ľudí z celého sveta. Môžem povedať, že sú tam určité kvóty, dokonca iba dvaja ľudia z Európy. Považujem to obrovskú skúsenosť aj vďaka tomu, že som mal možnosť stretnúť tých najlepších top manažérov z celého sveta.

Čo najdôležitejšie ste si z Londýna priniesli?

Hlavne tú diskusiu, ktorá na Slovensku chýba. Za tie tri roky čo predviedla Matovičova vláda, neskôr Hegerova, je absolútna ignorancia diskusie, absolútna povrchnosť, zástupné témy, hádanie sa. Chýba mi diskusia o tom, kam chce Slovensko smerovať. Za tie tri roky vláda občanov Slovenska zbedačila. Chápem, že tu bol kovid, ale vláda namiesto pomoci robila nezmyselné lotérie, stratila dôveru občanov. Prišlo k nárastu cien potravín, ani tu nič vláda neurobila. Štát musí byť garantom v kríze. Neskôr do toho prišiel nárast cien energií, vláda zasiahla neskoro. Dnes hovoríme už aj o hypotékach.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V slovenskej politike panuje presvedčenie, že najdôležitejšie je mať široké lakte a nemať chrbtovú kosť. Vy to asi vidíte inak...

Je prirodzené, že politika priťahuje takéto typy ľudí a dáva im väčší priestor, lebo ľudia, ktorým ako sa hovorí, chýba chrbtová kosť, môžu tárať od buka do buka. Zodpovednejší ľudia nedokážu vydávať zo seba všlijaké plané sľuby, kydy a drísty. Ten zápas je taký nerovnomerný. Verím v to, že politika má byť o obsahu.

Momentálne prebieha kampaň na plné obrátky, ktorej mottom je zatočiť s chudobou na Slovensku. Je situácia podľa vás naozaj taká kritická?

Považujem ju za veľmi kritickú. Nedajú sa oddeľovať potraviny, energie, hypotéky. Banky sú tak trochu spoluzodpovedné za túto situáciu. Kým sa darilo, ľudí žiadajúcich o hypotéky považovali za svojich klientov, keď sa situácia zmenila, aj banky zmenili rétoriku. Ako keby sa otáčajú chrbtom. Tá situácia je vážna a my sme povedali, že férovo vyzývame banky, aby sa otočili problému čelom. Ak to neurobia, mal by zakročiť silný štát, ktorý sa vie postaviť za ľudí.

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Zdravotníctvo zažíva krízu, odchádzajú lekári, zdravotné sestry. Nemyslíte že je čas na úplnú zmenu systému?

Tie tri roky boli silnou raou pre zoslabnuté zdravotníctvo. Marek Krajčí aj Vladimír Lengvarský nedostatkom komunikácie, neschopnosťou riadiť rezort spôsobili tak vážne rany, že dôvera zdraotníkov je možno aj mínusová. Každý, kto má možnosť ulatniť sa niekde inde, odchádza. Nemyslím si, že je potrebná zásaná zmena. Budeme sa musieť vrátiť k veciam, ktoré fungovali, no bez peňazí to nepôjde.

Viac vo VIDEOROZHOVORE...