Extrémna búrka na strednom Slovensku! VIDEO Z dediny sa valila voda a blato

Silná búrka, ktorá sa prehnala Hrachovom, trvala asi trištvrte hodinu. Najskôr začala jemným dažďom a neskôr sa zmenila na extrém. Zábery, ktoré zachytili dobrovoľní hasiči z obce, ukazujú, ako sa voda a blato valili cestami. Voda prenikla aj na pozemky a záhrady obydlí. "Keby aj voda, tak by mi nevadilo, ale to blato. No ale toto je už piaty raz. Už máme nácvik," zhodnotil pre noviny.sk obyvateľ Hrachova. Iný zase povedal, že toto tam ešte nikdy nebolo.

Vo viacerých prípadoch si obyvatelia obce riešili situáciu sami, iní potrebovali pomoc od hasičov. Na mieste zasahovali profesionálni, ale aj dobrovoľní hasiči z Hrachova a z obcí Zalužany a Terakovce. Veľké finančné škody, našťastie, z obce nehlásili.

Búrky zasiahli Slovensko aj v utorok, napríklad pri Leviciach priniesli extrémne krupobitie. Aj v priebehu stredy sa budú prehánky a dážď postupne formovať do búrok, informuje imeteo.sk. Tie budú dopoludnia situované najmä na strednom Slovensku a v južnej polovici východného Slovenska.

