Najopitejšia nevesta na svete si urobila poriadnu hanbu: To čo ukázala pri tanci?! Prepadli by ste sa pod zem

(Zdroj: TikTok/amandascheller)

Amanda Schellerová z Kanady prezradila, čo všetko sa udialo po tom, ako si povedala áno so svojím terajším manželom Sequoyahom Stonecipherom, Pár, ktorý sa zosobášil v Mexiku, zaujal k oslavám uvoľnený prístup, čo malo za následok niekoľko neočakávaných incidentov v deň ich svadby. Amanda si vytvorila podrobný opis všetkých prešľapov, ktoré sa stali počas ich svadobnej hostiny – tie sa stali okamžite virálne. Vo videu sa Amanda na začiatku podelí o svoje neúspešné hádzanie kytice. „Zlyhala som aj pri hádzaní mojej kytice, ale dievčatá sú šťastné,“ povedala.

Následne sa Amanda a Sequoyah pustili do veľmi očakávaného prvého tanca, ale bohužiaľ ani to nešlo podľa plánu. „Úplne som zabudla všetky pohyby, ktoré sme nacvičovali,“ vysvetlila. „Mala som pár drinkov, namočila som si šaty, pošmykla som sa, ale našťastie ma môj muž podržal,“ uviedla ďalej. To najhoršie však malo ešte len prísť, keď sa novomanželia rozhodli predviesť svoj veľký finálový krok napriek tomu, že boli trochu opití. „Ideme na to, dobre vyzeráme, nastavíme sa, obrátime... až sa celý môj zadok rozhodol ukázať hosťom. Skvelé. Myslela som, že som predviedla životný výkon. Wow. Najopitejšia nevesta na svete,“ uvádza.

Mnohí Amandu chválili za zmysel pre humor, iní ju označili za trápnu. Tí, ktorí si mysleli, že to bolo vtipné, uviedli, že je osviežujúce vidieť nevestu a ženícha, ako sa bavia, pretože často býva svadobný deň extrémne stresujúci. „Bavili ste sa a boli ste obklopení ľuďmi, ktorých máte najradšej! To je tá najdôležitejšia časť,“ uviedol jeden z nich. Niektorí ľudia priznali, že sa cítia zahanbení aj za nevestu. „Som taká smutná. Nikdy by som nevydržala ani deň bez toho, aby som na to nemyslela,“ uviedla ďalšia. Medzitým sa niektorí pýtali, prečo si nevesta pod šaty nevzala aspoň cyklistické šortky alebo nohavičky, načo Amanda reagovala: „Moje šaty mali spodničku. Nie, netrénovali sme salto v šatách. Nechystala som sa robiť salto vzad.“