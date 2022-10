Chcel vyvraždiť spolužiakov a učiteľov? Polícia obvinila len 14-ročného chlapca! Do školy si vzal sekeru

Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry zadržali žiaka základnej školy, ktorý si do nej priniesol sekeru. Podľa polície ňou chcel 14-ročný chlapec zavraždiť spolužiakov a učiteľov. "Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali v piatok podozrivú osobu a súbežne vykonávali aj ďalšie procesné úkony potrebné na zdokumentovanie prípadu. Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry následne vzniesol obvinenie mladistvej osobe z obce Mníšek nad Hnilcom pre prípravu obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Podľa zistení polície mal jeho útok smerovať proti viacerým osobám spolužiakov a pedagógov základnej školy, ktorú navštevuje. Vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie,“ informovala v utorok policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Matka je z toho v šoku a neverí, že jej jediný syn by bol toho schopný. "Je to môj jediný syn a som slobodná matka. Alex rád spieval, natáčal videá a hrával aj futbal, bol obrancom. Do školy chodil rád, mal dobré znamky a neviem, čo to má znamenať," uviedla pre Nový čas jeho matka Jana. Tá si myslí, že za celým jeho konaním by mohol byť skrat.

"Prečo si zobral sekeru, ktorou sa vôbec nevystatoval, to neviem, ale určite nechcel nikomu ublížiť. Ja by som skôr za tým videla nejaký skrat. V škole sa jednoducho muselo niečo stať. Neviem, čo bolo, ale čo keď bol šikanovaný? Zrejme spolužiakmi z triedy alebo z iných tried. Neviem, či sa mu nevysmievali, lebo mal zdravotné problémy. Boli psychického rázu, bral aj lieky a mal také migrénové záchvaty,“ opísala jeho matka. Chlapec mal chodiť k neurológovi. Chlapec je momentálne zadržaný, má aj advokáta. Škola sa k prípadu vyjadriť nechcela.